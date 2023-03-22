ياسمين صبري: أنا مولودة للكاميرا

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كشفت الفنانة ياسمين صبري عن سبب عشقها للتصوير قائلة إنها تشعر بأنها ولدت من أجل الوقوف أمام عدسات الكاميرا، وأشارت إلى أن طموحها ليس له حدود، كما تحدثت عن رأيها في صورة المرأة داخل المجتمع الشرقي، وضرورة تغييرها.وقالت ياسمين صبري: "أنا بحس إني مولودة للكاميرا وبرتاح معاها وبتديني طاقة مهما كان عدد الساعات اللي بقف قدامها، وبعتبر نفسي لسه مبدأتش ولا عملت حاجة؛ لأن طموحي ملهوش سقف وأؤمن أن الحياة اختيارات وكل شيء ممكن، ومفيش حد بدأ أو اشتغل ولم يواجه انتقادات".وقدمت ياسمين صبري دعمها للمرأة، قائلة: "المرأة مش شكل وجسد ووجه بس لأ دي أكتر من كدا وهي روح جميلة وعقل وقلب ملهم، الستات ملهمات لبعض وبحس الواحدة بتكون مستنية ممثلة تعمل دور ست قوية عشان تستقوى بيها".