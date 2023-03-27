Advertisement

المرأة

سعر مرتفع جدا وغير متوقع لحقيبة ياسمين عز في "رامز نيفر إيند" (صورة)

Lebanon 24
27-03-2023 | 06:45
A-
A+
Doc-P-1051069-638154527163659585.jpg
Doc-P-1051069-638154527163659585.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أثارت المذيعة ياسمين عز حالة من الجدل بين رواد السوشيال ميديا، وذلك بعد ظهورها مساء أمس في برنامج رامز نيفر إيند، المذاع عبر فضائية MBC مصر ويقدمه الفنان الكوميدي رامز جلال.

وظهرت ياسمين عز في البرنامج بإطلالة أنيقة، حيث ارتد جمبسوت طويل بأكمام مكشوفة باللون الأسود، واعتمدت مكياجاً قوياً باللون الأحمر الناري.
Advertisement

انتعلت ياسمين عز حذاء ذا كعب عالي، مع حقيبة يد صغيرة الحجم باللون الأبيض من دار الأزياء العالمية balenciaga.
 
قد بلغ سعر حقيبة ياسمين عز في برنامج رامز نيفر إند 2200 دولار أمريكي أي ما يقرب من 70 ألف جنيه مصري. (نواعم) 
المصدر: نواعم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
16:11 | 2023-03-28
14:00 | 2023-03-28
11:00 | 2023-03-28
09:00 | 2023-03-28
06:00 | 2023-03-28
03:00 | 2023-03-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website