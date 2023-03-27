سعر مرتفع جدا وغير متوقع لحقيبة ياسمين عز في "رامز نيفر إيند" (صورة)

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أثارت المذيعة ياسمين عز حالة من الجدل بين رواد السوشيال ميديا، وذلك بعد ظهورها مساء أمس في برنامج رامز نيفر إيند، المذاع عبر فضائية MBC مصر ويقدمه الفنان الكوميدي رامز جلال.وظهرت ياسمين عز في البرنامج بإطلالة أنيقة، حيث ارتد جمبسوت طويل بأكمام مكشوفة باللون الأسود، واعتمدت مكياجاً قوياً باللون الأحمر الناري.انتعلت ياسمين عز حذاء ذا كعب عالي، مع حقيبة يد صغيرة الحجم باللون الأبيض من دار الأزياء العالمية balenciaga.