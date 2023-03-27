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المرأة

الفاشينستا الشهيرة تعود إلى زوجها بعد أكثر من عام على انفصالهما (صور)

Lebanon 24
27-03-2023 | 06:00
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عادت الفاشينستا الكويتية دانة الطويرش إلى زوجها عبد العزيز بن زيد، بعد مرور أكثر من عام على انفصالهما.
ونشرت الطويرش مجموعة من الصور لها ولزوجها عبر حسابها الخاص في "إنستغرام"، أثناء تواجدهما معا في لندن، وكتبت قائلة: "السعادة هي الاستمتاع بالأشياء الصغيرة في الحياة".
 
 
 
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وقدم العديد من المشاهير والمتابعين التهاني لدانة وزوجها متمنين لهما حياة سعيدة بعيدا عن المشاكل.
 
وكان عبد العزيز بن زيد، الشهير باسم عزيز قد نشر صورا له قبل عدة أيام من عقد قرانه، وكتب قائلا: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات"، دون الإفصاح عن هوية العروس.
 
 
وأكدت حينها الإعلامية الكويتية مي العيدان عودة عزيز  إلى دانة الطويرش، موضحة أن هذه الصور المتداولة من عقد قرانه، ما هي إلا إعلان عن زواجه من دانة الطويرش مجددا. (فوشيا)
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