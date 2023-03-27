"لو قبلت كنت وصلت لمكانة أكبر".. النجمة الشهيرة تفاجئ الجميع بما قالته عن مشاهد الإغراء (فيديو)

تحدثت النجمة هالة صدقي عن أدوار الإغراء في المجال التمثيلي، وأشارت الى أنها لو كانت قبلت تقديم هذه الأدوار لكانت وصلت إلى مكان مختلف تماماً عن مكانها الحالي.

وقالت خلال استضافتها في برنامج The Nine Show: "لو قبلت كنت وصلت لمكانة أكبر، لكن في بداياتي الفنية تم التركيز معي على فكرة تقديم أدوار الإغراء بسبب مشهد ظهرت فيه بالمايوه، وأنا لم أحب ذلك، لأنني خفت من تصنيفي كممثلة إغراء وأنا لا أجيد تقديم هذه المشاهد، كما أن والدتي اشترط علي عدم تقديم هذه المشاهد وإلا لن أعمل في الفن".

Advertisement

وأضافت: "أنا لا أرفض تقديم الإغراء أنا ممثلة ولا بد أن أقدم كل الأدوار، وسأكون ممثلة فاشلة إذا قلت أنني سأقدم (سينما نظيفة) لكن كنت معترضه لسبب أن أغلب المخرجين كانوا يقدمون الإغراء من أجل التسويق للفيلم وليس للحدث أو للدراما، كانوا يقدمون الإغراء بابتذال وكانت مشاهد مقحمة لمجرد التعرية فقط".







وكذلك، رفضت هالة تصنيف زميلتها الفنانة إلهام شاهين بأنها تقدم مشاهد إغراء قائلة: "إلهام لم تقدم مشاهد خارجة، لم تقدم مشاهد مبتذلة". (لها)