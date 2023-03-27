رحمة أحمد تثير جدلاً على "السوشيال ميديا".. بسبب "مربوحة"

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أثارت الممثلة رحمة أحمد جدلاً كبيراً خلال نقاشات خاصة، أدت إلى انقسام الجمهور بين مؤيد ومنتقد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب أدائها شخصية "مربوحة"، زوجة الكبير في المسلسل الكوميدي "الكبير أوي" لأحمد مكي، والذي يعرض جزؤه السابع حالياً في موسم رمضان 2023.وبدأت الأزمة حول شخصية "مربوحة"، منذ عرض الحلقة الأولى للموسم السابع من المسلسل في رمضان، إذ تعرضت رحمة أحمد لسيل من الانتقادات اللاذعة والقوية عبر "السوشيال ميديا"، بسبب أدائها خلال الحلقات، إذ أجمعت الانتقادات على أن رحمة كثفت جرعة المبالغة في الأداء المفتعل، واستخدام الصوت العالي بشدة، وأن حركاتها باتت مصطنعة وقديمة على حد قول المنتقدين، وأنها كررت نفسها، ولم تطور من شخصيتها، لذلك لم يتقبلها الجمهور.لكن اللافت في الموضوع أنها خلال ظهورها لأول مرة في الموسم ضمن فريق عمل المسلسل، انهالت على رحمة أحمد الإشادات بأدائها؛ لذلك كان الهجوم عليها في هذه الفترة موضع استغراب، وتساءل البعض: هل بالفعل بات الجمهور لا يحب أداءها، أم أن الأمر له علاقة بحملة ممنهجة ضدها، أو ما يطلق عليه اللجان الإلكترونية لمحاربتها، وتسليط الضوء على الجوانب السيئة من شخصيتها في العمل؟وبسبب رحمة أحمد، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة حسابات النقاد والصحافيين، وعدد من الفنانين تفاوتاً في الآراء، إذ أكد فريق أن رحمة أحمد تتعرض لحملة ممهنجة، وما زاد الشكوك حول هذا الرأي هو تداول منشور قصير يهاجم أداء رحمة أحمد، انتشر على مستوى واسع في صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بالصياغة ذاتها، والصورة ذاتها التي تحمل تعبيرات وجه الفنانة رحمة أحمد، التي تم وصفها بحركات وأداء إسماعيل ياسين.بينما رأى فريق آخر أن رحمة أحمد فشلت بالفعل في الجزء السابع من مسلسل "الكبير أوي"، وأنها لا تتعرض لأي حملات ممنهجة، لكنها قوة "السوشيال ميديا"، التي تسلط الضوء على الجيد والسيئ أيضاً، وأن انتشار وتداول منشور ضد رحمة أحمد ما هو إلا بغرض تحقيق المزيد من التفاعل على تلك الصفحات.على جانب آخر، حرص عدد من النجوم على دعم رحمة أحمد، كانت آخرهم الفنانة المصرية ياسمين صبري، التي وجهت لها رسالة عبر حسابها الخاص بموقع التغريدات القصيرة "تويتر"، كاتبة:"مربوحة إنتي جميلة وفي مكانك الصح، اوعي التعليقات القليلة السلبية تأثر عليكي، ده عشان نجحتي، كل ده بيحصل".كما كان أول الداعمين لرحمة أحمد الفنان كريم فهمي، إذ كتب عبر حسابه في "فيسبوك": "اللجان مرعبة والله مرعبة، لو مش قادر خلاص ادفع عشان اللجان تشكر فيك بس أمانة عليك بلاش تأذي ممثل أو ممثلة في رزقه، هقولها تاني وتالت وعاشر، اتنافسوا بشغلكوا مش بلجانكوا". (زهرة الخليج)