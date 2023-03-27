Advertisement

المرأة

زوجة حكيمي تعلن انفصالها عنه.. هذا ما اعلنته في أول تعليق لها

Lebanon 24
27-03-2023 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1051449-638155515894913363.jpg
Doc-P-1051449-638155515894913363.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في أول تعليق لها، بعد توجيه الاتهام لزوجها النجم المغربي أشرف حكيمي، بالاعتداء على فتاة داخل منزله، أعلنت الممثلة الإسبانية هبة عبوك انفصالها عن مدافع باريس سان جيرمان، ووقوفها مع الضحية.


وقالت إنها تقف مع الضحية، لافتة إلى أنها احتاجت إلى الوقت لاستيعاب صدمة توجيه الاتهامات لزوجها، لذلك صمتت لمدة شهر مثلما فعل باقي أفراد عائلة حكيمي، حتى قررت أن توضح رأيها في رسالة، نشرتها صحيفة "إل باييس" الإسبانية.
Advertisement


وقالت الممثلة ذات الأصول التونسية - الليبية، إن اتهام زوجها أشرف حكيمي، بالاعتداء على فتاة من نفس عمره، كان بمثابة الحدث الذي قلب حياتها رأسا على عقب هي وطفلاها، التي تضع حمايتهما هدفاً رئيسياً لها، مشيرة إلى أنها لجأت خلال هذه الأسابيع، إلى أصدقائها وعاشت متنقلة بين باريس ومدريد.


وأعلنت هبة عبوك أنها قطعت علاقتها مع نجم "أسود الأطلس" قبل فترة طويلة، وأن القرار لا علاقة له بالقضية الأخيرة التي وجدت نفسها متورطة بها وأثرت في حياتها بشدة، خاصة أنها تتزامن مع خوضها عملية الانفصال عقب علاقة استمرت 5 سنوات، من بينها 3 سنوات زواج أسفرت عن طفلين.


وعن موقفها من الاتهام الموجه لزوجها، قالت إن لديها "كل الثقة في حُسن سير العدالة، خاصة بالنظر إلى خطورة الاتهام، موضحة: "الجميع يعلم أنني كنت دائماً وسأكون في صف الضحايا".
المصدر: سكاي نيوز عربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
16:11 | 2023-03-28
14:00 | 2023-03-28
11:00 | 2023-03-28
09:00 | 2023-03-28
06:00 | 2023-03-28
03:00 | 2023-03-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website