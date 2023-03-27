تجنّبي ارتداء الملابس الضيّقة لفترة طويلة.. اليك السبب

حذّر طبيب روسي وأخصائي في العلاج الطبيعي من مخاطر ارتداء الملابس الضيقة لفترة طويلة في اليوم، مؤكداً أنها تسبب الكثير من المشاكل الصحية المزعجة.



وقال الدكتور سيرغي كازيموف: "توجد في الطبقات العليا للعضلات شبكة شعيرات دموية ولمفاوية، وهذه الشبكة ضرورية لتغذية الخلايا وإزالة نفايات عملية التمثيل الغذائي من الخلايا".

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ونقلت وكالة gazeta.ru الروسية في تقرير تحذيرات الطبيب الروسي الذي قال فيها: "تحتوي هذه الشعيرات في حالة الاسترخاء على بعض من الدم والألياف. لذلك حين الضغط على مساحة كبيرة من الجسم عند ارتداء الملابس الضيقة يندفع الدم والألياف من الأوردة المحيطية المضغوطة إلى الأوعية المركزية من الدورة الدموية، ما يؤدي إلى زيادة الضغط على القلب، وبالتالي إلى ارتفاع مستوى ضغط الدم. لذلك على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستوى ضغط الدم عدم ارتداء الملابس الضيقة لكي لا تتفاقم حالتهم الصحية".



كذلك حذّر الطبيب من ارتداء الملابس الضيقة في الطقس البارد. لأن الملابس الفضفاضة كالسراويل وغيرها تخلق طبقة هوائية بين الجسم والملابس، وبالتالي تحمي من البرد. في حين أن اختفاء هذه الطبقة عند ارتداء الملابس الضيقة يؤدي إلى برودة الأقدام والسيقان ومنطقة الحوض، ما يزيد من خطر إصابة النساء بالتهاب المثانة والرجال بالتهاب البروستاتا.



ولفت الطبيب إلى أن ارتداء النساء لحمّالات الصدر والملابس الداخلية الضيقة يؤدي إلى اضطراب تدفق الدم إلى الغدة الثديية، ما قد ينجم عنه اعتلال الثدي. وهذا يؤثر لاحقاً في قدرة المرأة على إرضاع طفلها.



ويوصي الطبيب بتجنّب ارتداء قبّعات ضيقة أيضاً، لأنها تؤثر في عمل الدماغ والرؤية والنوم.



كما ينصح الطبيب بعدم شد الحزام كثيراً، خاصة لمن يعاني من السمنة. لأن هذا يؤدي إلى الضغط على العصب الصافن الجانبي للفخذ ويتطور إلى متلازمة "روث برنهارد".