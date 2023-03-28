فنانة شهيرة: رفضت الشخص الذي تزوجته ابنتي سراً (فيديو)

تحدثت الفنانة نهي العمروسي عن علاقتها بابنتها نازلي، مؤكدة أنها أصيبت بالصدمة حين علمت بزواجها سراً.

ورأت خلال حضورها في برنامج vip، الذي تقدمه المذيعة أميرة بدر على قناة هي الفضائية، أنها أخطات فى تربية ابنتها، ولعل ابرز الأخطاء أنها أخبرتها فى سن صغيرة بطريقة وفاة والدها بشكل غير صحيح ومناسب لسنها.

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وقالت: "كان لابد ألا أتزوج بعد وفاة والدها، فقد يكون هذا الأمر أثر عليها وجرحها".







ولفتت الى أنها كانت صديقة لابنتها، إلا أن هذا الأمر لم يستمر لفترة، بعدما رفضت الشخص الذي تزوجته سراً، حيث إنها لم تكن تشعر بالراحة تجاهه، إلى أن علمت أنها أقدمت على خطوة الزواج دون علمها. (لها)