Advertisement

فيديو

فنانة شهيرة: رفضت الشخص الذي تزوجته ابنتي سراً (فيديو)

Lebanon 24
28-03-2023 | 06:00
A-
A+
Doc-P-1051585-638156005391621879.jpg
Doc-P-1051585-638156005391621879.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تحدثت الفنانة نهي العمروسي عن علاقتها بابنتها نازلي، مؤكدة أنها أصيبت بالصدمة حين علمت بزواجها سراً.
ورأت خلال حضورها في برنامج vip، الذي تقدمه المذيعة أميرة بدر على قناة هي الفضائية، أنها أخطات فى تربية ابنتها، ولعل ابرز الأخطاء أنها أخبرتها فى سن صغيرة بطريقة وفاة والدها بشكل غير صحيح ومناسب لسنها.
Advertisement
 
 
وقالت: "كان لابد ألا أتزوج بعد وفاة والدها، فقد يكون هذا الأمر أثر عليها وجرحها".
 
 



ولفتت الى أنها كانت صديقة لابنتها، إلا أن هذا الأمر لم يستمر لفترة، بعدما رفضت الشخص الذي تزوجته سراً، حيث إنها لم تكن تشعر بالراحة تجاهه، إلى أن علمت أنها أقدمت على خطوة الزواج دون علمها. (لها)

المرأة

فيديو

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
16:11 | 2023-03-28
14:00 | 2023-03-28
11:00 | 2023-03-28
09:00 | 2023-03-28
03:00 | 2023-03-28
23:00 | 2023-03-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website