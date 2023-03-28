وجدت الحب مرة أخرى.. شاكيرا في علاقة غرامية منذ أربعة أشهر!

كشفت وسائل إعلام إسبانية أن الكولومبية شاكيرا عثرت على حبٍ جديد.

وبحسب Socialite وOK Diario، تقوم شاكيرا حالياً بالعد التنازلي للأيام حتى تبدأ حياة جديدة بعيداً عن برشلونة، حيث تخطط للانتقال إلى ميامي في منتصف نيسان، عندما يبدأ طفلاها عطلتهما المدرسية.

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ومع ذلك، فقد أثارت هذه الرحلة شائعات عن علاقة غرامية مزعومة مع رجل يعيش في المدينة الأميركية.

ويُقال إن نجمة الغناء وجدت حبيباً جديداً، وهو رجل التقت به في ميامي وكانت على علاقة به منذ أربعة أشهر، مما يعني ضمنياً أن قصة الحب السرية ترى النور الآن.

وإذا تم تأكيد هذا الانتماء الرومانسي الجديد، فإن ذلك سيعني إسدال الستار بصورة نهائية لقصة حب شاكيرا مع بيكيه.

ولم يتم تقديم تفاصيل أخرى، بخلاف القول إن الرجل الغامض لم يكن حبيبها السابق أنطونيو دي لا روا، التي واعدته قبل لقاء بيكيه في كأس العالم 2010 حيث أدت شاكيرا أغنيتها الناجحة Waka Waka. (سيدتي)