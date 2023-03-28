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المرأة

"مريضة بالسرقة"... مي كساب تكشف أسراراً!

Lebanon 24
28-03-2023 | 11:00
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أعربت الفنانة مي كساب عن سعادتها بالأصداء الإيجابية الكبيرة التي حققتها لدى الجمهور بدورها في مسلسل "جعفر العمدة" مع النجم محمد رمضان.

وقالت إنه رغم أنهما أصدقاء منذ نحو 13 عاماً فإن هذا العمل هو الأول الذي يجمعهما، حيث أشادت الفنانة المحبوبة بـ"نمبر وان" قائلة إن "محمد رمضان شخصية متعاونة جدا حريص على زملائه ويحب أن يراهم سعداء.. أنا أرى أنها مميزات تكون في النجم الكبير".
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وحول شخصيتها المريضة بالسرقة في المسلسل، قالت كساب خلال لقائها ببرنامج "تفاعلكم" المذاع على قناة "العربية"، إنها اتفقت مع مخرج العمل محمد سامي أن تجسد هذه الشخصية بطريقة لا ينفر منها الجمهور، بل يتعاطفون معها لأنها في النهاية حالة مرضية.

وعن بعض الانتقادات التي أشارت إلى أن المسلسل يشبه "عائلة الحاج متولي" بطولة النجم الراحل نور الشريف، أكدت كساب أنه لا علاقة إطلاقاً للخط الدرامي بين المسلسلين، وأن هذا الأمر سيتضح جلياً لاحقاً.

وعن تمسكها بأن يكون لها على الأقل مسلسل إذاعي في رمضان، قالت كساب: "الإذاعة عشقي الأول، وأنا سعيدة بمكاني بها"، لافتة إلى "أن التمثيل الإذاعي يكون المؤثر الوحيد فيه الصوت وهو ليس بالأمر السهل لكنه ممتع".
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