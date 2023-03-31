شقيقة الممثلة ستيفاني صليبا حديث المواقع.. شاهدوا الشبه بينهما (فيديو)

نشرت الممثلة ستيفاني صليبا فيديو عبر "تيك توك" وأيضا على حسابها على تطبيق انستغرام.
وظهرت ستيفاني في الفيديو مع شقيقتها "دونا"، وعلقت عليه بالقول:
"كان ضرورة نجرب هالفلتر الطبيعي".
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A post shared by Stephanie Saliba ستيفاني صليبا (@stephaniesalibaofficial)
وانهالت تعليقات المتابعين الذين أثنوا على جمال "دونا"، مشيرين إلى الشبه الكبير بينهما.
من جهة أخرى، كانت المستشارة الاعلامية إليان الحاج قد أعلنت مؤخرا عن فسخ تعاقدها مع صليبا بعد 9 سنوات من العمل معاً.