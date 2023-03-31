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المرأة

شقيقة الممثلة ستيفاني صليبا حديث المواقع.. شاهدوا الشبه بينهما (فيديو)

Lebanon 24
31-03-2023 | 01:57
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نشرت الممثلة ستيفاني صليبا فيديو عبر "تيك توك" وأيضا على حسابها على تطبيق انستغرام.

 

وظهرت ستيفاني في الفيديو مع شقيقتها "دونا"، وعلقت عليه بالقول:

"كان ضرورة نجرب هالفلتر الطبيعي".

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A post shared by Stephanie Saliba ستيفاني صليبا (@stephaniesalibaofficial)

 

وانهالت تعليقات المتابعين الذين أثنوا على جمال "دونا"، مشيرين إلى الشبه الكبير بينهما.

 

من جهة أخرى، كانت المستشارة الاعلامية إليان الحاج قد أعلنت مؤخرا عن فسخ تعاقدها مع صليبا بعد 9 سنوات من العمل معاً.

المصدر: "رصد" لبنان 24
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