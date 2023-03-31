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المرأة

فنانة سورية شهيرة تُصبح ماما لأول مرة.. وهكذا أعلن زوجها الخبر (صور)

Lebanon 24
31-03-2023 | 05:00
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رزقت الفنانة السورية شهد برمدا بمولودتها الاولى من زوجها لاعب كرة القدم أحمد الصالح.

 

واعلن الصالح الخبر السعيد على حسابه على انستغرام، إذ نشر صورة له ظهر فيها وهو يحمل مولودته الاولى، وعلّق بالقول: "إنّ البيوتَ إذا البناتُ نزلْنَها مثلُ السماءِ تزيّنتْ بنجومِها، ‏الحمدلله على عطائِه وفضلهِ وكرمه، ‏الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات، ‏رزقني الله تعالى بـ مولودة اسميتها (تاج)، أسأل الله أن يُنبتها نباتًا حسنًا".

 

ووجه رسالة لزوجته برمدا: "‏الف الحمدلله على سلامتك أم (تاج) حبيبي وروحي وكل دنيتي وأحلى مامي بلكون، بحبكن كتير".

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A post shared by Ahmad Alsaleh (@ahmad_alsaleh2)


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