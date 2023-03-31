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المرأة

بكلمات مؤثرة.. أصالة نصري تحتفل بمرور عام على زفاف ابنتها شام (صورة)

Lebanon 24
31-03-2023 | 08:00
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احتفلت الفنانة أصالة نصري بمرور عام على حفل زفاف ابنتها شام ورجل الأعمال المصري أحمد هلال.

 

ووثقت أصالة صورة تجمع شام وزوجها، عبر حسابها الخاص في "إنستغرام"، وعلقت: "ملاكي وحياتي ودنيتي شامي أمّي شامي رفيقة روحي وحبيبها حبيبي وقطعه من قلبي وروحي ومرّت سنه برحلتكم الله يجعلها سنين طويله سعيده فيها كلّ النجاح والسعاده والسلام والرضا وتبقوا العمر كلّه سوا وتأسّسواأحلى الذكريات وصوركم كلّ العمر سوا صور حلوه".

 

وتلقت الفنانة السورية العديد من الرسائل التي تتمنى لابنتها وزوجها دوام المحبة والاستمرار في علاقتهما.

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A post shared by Assala (@assala_official)


وكانت شام الذهبي قد احتفلت بزواجها من رجل الأعمال أحمد هلال، في شهر آذار 2022 ، وخطفت الأنظار في حفل زفافها الكبير في أحد فنادق القاهرة. والذي حضرته عائلتها بالكامل وعدد من نجوم الفن وعلى رأسهم: إليسا، ومحمد حماقي، وتامر حسني، ورامي صبري وغيرهم.(فوشيا)

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