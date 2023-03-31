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المرأة

توبا بويوكسيتن في فرنسا من أجل تركيا

Lebanon 24
31-03-2023 | 11:00
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ما زالت مساعدات نجوم تركيا من أجل متضرري الزلزال مستمرة حيث تقوم توبا بويوكستين بطلة نفس أخرى بمواصلة جهودها من أجل مساعدة شعبها من أحداث الزلزال المدمر    الذي أصاب تركيا قبل أسابيع.

وبتاريخ 3 نيسان ستكون توبا بويوكستين ضمن أمسية تضامن بفرنسا من أجل جمع التبرعات المالية لمساعدة الأطفال المتضررين من الزلزال بتركيا خلال الفترة الماضية، على أن يشارك في هذه الأمسية مجموعة كبيرة من فناني فرنسا.
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وكان النجم فرات تشيليك قد قام بنشر صورة تجمعه بتوبا بويوكستين عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي وتبادل الصور الإنستقرام  وعلق عليها قائلا"نحن في بروفة أمسية التضامن التي ستتم يوم 3 نيسان مع فنانين فرنسيين وسيتم التبرع بجميع عائدات امسية التضامن ليونيسف تركيا".
 
أما توبا سفيرة النوايا الحسنة باليونيسف، فقد قامت بنشر صورة خاصة من داخل القنصلة التركية في فرنسا عبر خاصية ستوري الخاصة بصفحتها الرسمية على الإنستقرام قبل ساعات تمهيداً للأمسية المنتظرة مساء الإثنين المقبل.
 
على صعيد آخر، تنتظر توبا عرض أحدث أعمالها الدرامية بالموسم الثاني من مسلسل نفس أخرى عبر شاشة منصة نتفليكس العالمية.
المصدر: نواعم
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