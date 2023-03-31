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المرأة
مايان السيد تعرض فستانها للبيع بالمزاد العلني.. والسبب؟
Lebanon 24
31-03-2023
|
14:00
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بالتزامن مع حلول شهر الخير، وتألقها في دراما رمضان هذا العام، أظهرت الممثلة المصرية الشابة، مايان السيد، جانبها الإنساني من خلال مشاركتها في عمل الخير، وتقديم أثمن فساتينها وأعزها على نفسها للبيع بالمزاد العلني لصالح المرضى المحتاجين.
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وفي التفاصيل، شاركت مايان بحملة بخيرك_يقدروا، التي ينظمها بنك الشفاء المصري، بعرض الفستان الذي ارتدته في أول حفلة لتوزيع الجوائز، شاركت بها عبر مسيرتها الفنية، وهو الفستان الذي لطالما شكل لها ذكرى عزيزة على قلبها، ولم تكن لتفرط به إطلاقاً سوى لخير يستحق منها ذلك.
ولا يعد هذا التصرف هو الأول لبطلة دراما رمضان الكوميدية "1000 حمد الله على السلامة"، إذ سبق لها أن دعمت الأطفال المرضى من خلال زيارتها لمستشفى 57357، العام الماضي، وحثت الآخرين على التبرع للمستشفى، للوقوف بجانب الأطفال ورفع معنوياتهم، وتقديم الدعم النفسي لهم.
وعلى الصعيد الفني، تشارك مايان في دراما رمضان هذا العام بجانب النجمة الكبيرة يسرا، من خلال ظهورها ببطولة مسلسل "1000 حمد الله ع السلامة" مع كل من شيماء سيف ومحمد ثروت وبيومي فؤاد ومحمود الليثي. (زهرة الخليج)
المصدر: زهرة
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