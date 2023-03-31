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المرأة

كارلا حداد تتحدث عن مشاركتها في برنامج "رامز نيفر إند".. وهذا ما قالته عن الضيوف

Lebanon 24
31-03-2023 | 07:44
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دأب الفنان رامز جلال في برامج مقالب رمضان كل عام، على الاستعانة بشريك لجذب ضيفه قبل الإيقاع به في المقلب، وكانت الاعلامية اللبنانية كارلا حداد هذا العام هي واجهة "رامز نيفر اند" أمام الضيوف لاجتذابهم إلى المقلب.
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وبعد مشاركتها في عمل رمضان لهذا العام، عبّرت كارلا حداد في اتصال مع ET بالعربي عن سعادتها بالتعاون الذي جمعها بـ رامز جلال وإقامتها بالمملكة العربية السعودية طيلة فترة تصوير حلقات البرنامج، مشيرة الى أن هذه الحلقات غالية على قلبها، حيث كانت هذه الزيارة الأولى لها إلى المملكة.


وتحدثت كارلا عن فريق العمل، فقالت: "لقد ارتحت مع فريق العمل بالكامل فردا فردا وكانوا "فرندلي" وكل واحد يعلم ما يتوجب عليه ويعطي من قلبه".
 
 
وأضافت: "أنت تعلم أن البرنامج ناجح ومتابع من كل أنحاء العالم العربي فهذا يجعل كل شخص يعطي من قلبه وانت بتعرف عندما يكون هناك شغف للمهنة فالنجاح يكون النتيجة".
وتابعت: "وعندما ترى النتيجة جميلة على الشاشة وخصوصا تفاعل الجمهور فهذا ينسي تعب التحضيرات وسعدت مع كل فريق العمل".


واكدت كارلا أنها لا يمكن ان تختار حلقة واحدة من البرنامج، وقالت: "كل الحلقات حلوين والشخصيات الذين استضفتهم قريبين على قلبي ولكن اذا بدك فينا نحكي عن أول حلقة لأنها كانت مع محمد رمضان فمن يتابعني ويعرفني يعلمون مدى محبتي لـ نمبر وان وكنت سعيدة باللقاء معه".


وحول علم مسبق للنجوم بالمقالب المحضرة لهم، قالت "النجوم لا يعلمون بذلك ولم ألاحظ هذا الأمر انهم عارفين انه جايين عالضرب".

وختمت قائلة "سعيدة بهالبرنامج والنجاح عم ألمسه بعد عرض كل حلقة وانشالله الناس حبوني واسطلتفوني". (et بالعربي)
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