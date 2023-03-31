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المرأة

لتنظيف الجسم من السموم.. جرّبي ديتوكس رمضان

Lebanon 24
31-03-2023 | 16:00
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تعد مشروبات "الديتوكس" أو التخلص من السموم ذات فائدة متعددة لأسباب مختلفة من بينها تخليص الجسم من السموم وبالتالي المساعدة في إنقاص الوزن وترطيب الجسم والتغلب على الحرارة.


وكشفت خبيرة التغذية العلاجية د. ندى بهاء الدين، عن أن كيفية قيام عملية الديتكوس في رمضان والتي تتم عبر 4 مراحل.
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وقالت في حديث لـ"سيدتي": إن تلك المراحل هي المرحلة الأولى خلال أول يومين في الصيام ونشعر فيها بالجوع والعطش والغثيان والضعف العام، أما المرحلة الثانية فهي التي يبدأ فيها الجسم تنظيف الجهاز الهضمي مع تحسن طفيف في الطاقة.


وعن المرحلة الثالثة، اضافت بهاء الدين أنه ينتهي فيها تنظيف الجهاز الهضمي ثم يبدأ الجسم في تنظيف باقي الأعضاء كالكلى والكبد والرئة، أما المرحلة النهائية فتتم خلال العشر الأواخر من رمضان تشعر فيها بتحسن عام في الطاقة والذاكرة مع تحسن عام في أداء وظائف الجسم.
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