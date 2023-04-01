لمعالجة شعركِ في المنزل.. كيف تستفيدين من الزيوت الساخنة؟

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نرغب جميعاً في الحصول على شعر ناعم ولامع، وغالباً يتم الإعلان عنه في منتجات الشعر، وبالفعل الحصول على ذلك الشعر الكثيف الصحي الطويل ليس بهذه الصعوبة على الإطلاق، إذ إنه يحتاج فقط إلى القليل من الوقت والرعاية السليمة.لإدارة الوضع القائم، كل ما عليكِ استخدام معالجات الزيوت الساخنة مرة واحدة في الأسبوع، ولاحظي الفرق في الكثافة والجودة واللمعان بنفسكِ، ولمساعدتكِ في ذلك سوف نكشف لكِ كل ما تحتاجين معرفته حول السبا الساخن للشعر.كيف تستخدمين حمام الزيت الساخن لشعركِ في المنزل؟عليكِ أولاً أن تنظفي شعركِ جيداً لتسمحي لفروة الرأس بالامتصاص الكامل للزيوت والاستمتاع بفوائدها، لذا بعد غسل الشعر، قومي بالآتي:· سخني الزيت في الميكروويف.· قسمي شعركِ إلى أربعة أجزاء لسهولة تطبيق الزيت.· ضعي الزيت جيداً على فروة رأسكِ الرطبة ودلكيه بلطف.· تأكدي من أن الزيت ليس ساخناً جداً لفروة رأسكِ قبل وضعه، وهذا يساعد الزيت على اختراق عميق لبشرة الشعر.· غطي شعركِ لمدة 30 دقيقة على الأقل بقبعة استحمام أو منشفة.· اشطفي شعركِ بشامبو وبلسم خفيفين، ويمكنكِ تخطي البلسم إذا أردت.· يمكنكِ تكرار هذا العلاج مرتين في الأسبوع، إذا كان لديكِ شعر جاف للغاية، ولا يمكن علاجه.عندما تغطين شعركِ بغطاء أو منشفة، فإنه يعمل بمثابة تبخير يساعد الزيت على الاختراق العميق عن طريق فتح بصيلات الشعر والمسام على فروة الرأس، إذ إنه لا يغذي شعرك فحسب، بل له أيضاً الفوائد التالية:· تسمح عملية التبخير للزيت بالتعمق، ما يزيد ترطيب شعركِ وفروة رأسكِ، ويقلل جفاف الشعر وفروة الرأس.· مع حصول الشعر على التغذية المناسبة، يصبح أقوى، وهناك انخفاض في تساقط الشعر.· ستلاحظين عدداً أقل من الانقسامات واللمعان الإضافي.· تقليل الخشونة والتجعد، لأن العلاج يعمل أيضاً كمكيف طبيعي.· تدليك فروة رأسكِ بعد وضع الزيت الساخن يزيد الدورة الدموية، وهو أمر جيد أيضاً لصحة شعركِ. (زهرة الخليج)