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المرأة

فنانة شهيرة: سأرتدي الحجاب يوماً ما لأني مؤمنة

Lebanon 24
02-04-2023 | 02:00
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أكدت الفنانة المصرية الشهيرة ياسمين صبري أنها سوف ترتدي الحجاب يومًا ما.


وقالت في مقابلة مع مجلة "فوغ": "أفكر يومًا ما أن أرتدي الحجاب، لأني مسلمة ومؤمنة وبالتالي الفكرة موجودة، وبنزعج من النساء اللي بيبرزوا مفاتنهن للفت الأنظار أو جذب الفرص".
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وأضافت: "أول عمل فني ليا كنت بمسك قميصي عشان أخفي مفاتني لأني عايزة أظهر كامرأة مش مجرد ملابس أو مفاتن لافتة".
وتابعت: "أنا شخصية طبيعية وهادية وبيتوتية وبسيطة وانطوائية ولا أهتم بالأضواء وبكتفي بأصدقائي من قبل الشهرة خاصة لأني مش بثق بسهولة في الآخرين وبخاف أدخل ناس جديدة حياتي".

كما تحدثت الفنانة المصرية عن الانتقادات التي تتعرض لها، قائلة: لا أهتم بالتعليقات السلبية وكل شخص مُعرض للنقد والنجاح له ضريبة". (العربية)
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