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المرأة

فاجأت الجميع برشاقتها وشعرها الأشقر.. الفنانة الشهيرة بـ "لوك" جديد (صور)

Lebanon 24
02-04-2023 | 05:00
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فاجأت النجمة آيتن عامر جمهورها بشكلها الجديد، بعد ظهورها كضيفة في مسلسل "الكبير أوي" مع النجم أحمد مكي.
وارتدت آيتن ملابس كاجوال ضيقة، وظهرت بشعر أشقر وبمكياج قوي، متقمصة دور فاشينيستا مشهورة على السوشيال ميديا.
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آيتن عامر تزين عاشر حلقات مسلسل الكبير أوي 7 (فيديو وصور) اخبار عربية
 
آيتن عامر وأحمد مكي
 
 
ولفتت آيتن الأنظار بجمالها وملامحها الجذابة بالأشقر، وعبر العديد منهم عن اعجابهم الكبير بلون شعرها الذي يليق بها ويغيّر شكلها للأجمل.

مسلسلات رمضان 2023| جوني يتزوج أيتن عامر.. أحداث الحلقة 10 من «الكبير اوي 7» - فايكنج ترند


وتتحدث الحلقة عن الأرباح التي يحصل عليها الأشخاص عن طريق "تيك توك"، حيث يحاول "جوني" مقابلة "الكبير" ليأخذ منه إيراد الأرض لكن "مربوحة" تخبره أنه لن يعطيه أي أموال لأنه دخل في مشروع جديد. (لها)
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