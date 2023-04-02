فاجأت الجميع برشاقتها وشعرها الأشقر.. الفنانة الشهيرة بـ "لوك" جديد (صور)

فاجأت النجمة آيتن عامر جمهورها بشكلها الجديد، بعد ظهورها كضيفة في مسلسل "الكبير أوي" مع النجم أحمد مكي.

وارتدت آيتن ملابس كاجوال ضيقة، وظهرت بشعر أشقر وبمكياج قوي، متقمصة دور فاشينيستا مشهورة على السوشيال ميديا.

ولفتت آيتن الأنظار بجمالها وملامحها الجذابة بالأشقر، وعبر العديد منهم عن اعجابهم الكبير بلون شعرها الذي يليق بها ويغيّر شكلها للأجمل.وتتحدث الحلقة عن الأرباح التي يحصل عليها الأشخاص عن طريق "تيك توك"، حيث يحاول "جوني" مقابلة "الكبير" ليأخذ منه إيراد الأرض لكن "مربوحة" تخبره أنه لن يعطيه أي أموال لأنه دخل في مشروع جديد. (لها)