Advertisement

المرأة

زوجة أشرف حكيمي توجه رسالة مبطنة للمغربي!

Lebanon 24
04-04-2023 | 05:00
A-
A+
Doc-P-1053655-638161885328072305.jpg
Doc-P-1053655-638161885328072305.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قررت هبة عبوك الرحيل نهائيًا عن العاصمة الفرنسية باريس، بعد انفصالها عن المغربي أشرف حكيمي نجم نادي باريس سان جيرمان، الذي تم اتهامه بالاعتداء جنسيًا على فتاة تبلغ من العمر 24 عامًا.
 
 
Advertisement
وكانت قد تركت الممثلة الاسبانية المنزل بعد قضية الاغتصاب وتوجهت إلى دبي مع طفليها.


وعبر خاصية القصص في حسابها على تطبيق "إنستغرام"، نشرت هبة عبوك مقطع فيديو قصير وهي تقود سيارتها في باريس، مع برج إيفل في الخلفية، وأغنية "لا، أنا لا أندم على شيء" للمغنية الفرنسية إديث بياف، وهي على ما يبدو رسالة مبطنة موجهة إلى حكيمي.
ويبدو أن الممثلة الإسبانية قررت أن تبدأ حياتها من الصفر وتعود من جديد إلى إسبانيا، والتركيز بشكل كامل على العودة إلى مهنتها، والاعتناء بأطفالها.


كما نشرت أيضًا صورتين جديدتين لشكر كل من دعموها على الفترة الصعبة التي عاشتها بعد انفصالها عن أشرف حكيمي. (جول)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:02 | 2023-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:01 | 2023-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:20 | 2023-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:36 | 2023-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:47 | 2023-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
02:00 | 2023-04-06
23:00 | 2023-04-05
16:05 | 2023-04-05
14:00 | 2023-04-05
11:00 | 2023-04-05
09:34 | 2023-04-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website