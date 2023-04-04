زوجة أشرف حكيمي توجه رسالة مبطنة للمغربي!

قررت هبة عبوك الرحيل نهائيًا عن العاصمة الفرنسية باريس، بعد انفصالها عن المغربي أشرف حكيمي نجم نادي باريس سان جيرمان، الذي تم اتهامه بالاعتداء جنسيًا على فتاة تبلغ من العمر 24 عامًا.

Advertisement

وكانت قد تركت الممثلة الاسبانية المنزل بعد قضية الاغتصاب وتوجهت إلى دبي مع طفليها.





وعبر خاصية القصص في حسابها على تطبيق "إنستغرام"، نشرت هبة عبوك مقطع فيديو قصير وهي تقود سيارتها في باريس، مع برج إيفل في الخلفية، وأغنية "لا، أنا لا أندم على شيء" للمغنية الفرنسية إديث بياف، وهي على ما يبدو رسالة مبطنة موجهة إلى حكيمي.

ويبدو أن الممثلة الإسبانية قررت أن تبدأ حياتها من الصفر وتعود من جديد إلى إسبانيا، والتركيز بشكل كامل على العودة إلى مهنتها، والاعتناء بأطفالها.





كما نشرت أيضًا صورتين جديدتين لشكر كل من دعموها على الفترة الصعبة التي عاشتها بعد انفصالها عن أشرف حكيمي. (جول)