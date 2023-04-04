الفنانة الشهيرة كشفت عن تعرضها للتحرش: "مدرس ناداني ودخلني في مدخل عمارة"

كشفت الفنانة الأردنية ميس حمدان عن تفاصيل تعرضها للتحرش الجنسي في طفولتها، مشيرة إلى أنها كانت تشعر في تلك اللحظات بحاجتها لوالدها الراحل.

وقالت حمدان خلال لقائها مع برنامج "Vip": "كنت في المدرسة الابتدائية في مصر وكنت راجعة من المدرسة والمدرس ناداني ودخلني في مدخل عمارة، وبعد تلك الواقعة بدأ المدرس يعاملني معاملة سيئة جدا".

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وأكدت حمدان أن 90% من الفتيات المقربات منها مررن بالتجارب ذاتها، سواء من قبل المدرسين أو الأقرباء أو السائقين، وهذا ما جعل الموضوع أقل ضررا على حالتها النفسية.

وعلّمت حمدان ابنة شقيقتها مي منذ صغر سنها كيفية تجنب التحرش، وتابعت قائلة: "الشيء الذي يحيرني هو لماذا لم نتكلم عن تعرضنا للتحرش في صغرنا، وأعتقد أن أهالينا لم يعلمونا ذلك، ولهذا علمت ابنة شقيقتي مي من الصغر كيف تتجنب التحرش".

وحول أقرب الأشخاص الذين تعرضت بسببه للتحرش، قالت ميس: "ابن الجيران، وكان عمره 20 سنة وأنا أصغر سنا". (فوشيا)