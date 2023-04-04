Advertisement

المرأة

كيف استطاعت جينيفر لوبيز الحفاظ على جمالها طوال هذه السنين؟

Lebanon 24
04-04-2023 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1053724-638162079203984031.jpg
Doc-P-1053724-638162079203984031.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قد لا يصدق البعض أن النجمة العالمية، جينيفر لوبيز، تبلغ اليوم من العمر 53 عاماً، وذلك بسبب قدرتها الفائقة على الحفاظ على جمالها وجسدها وعدم ظهور أي من علامات الكبر عليها، حتى إن البعض يقول إن جينيفر شربت من ينبوع الشباب فلا تشيخ أبداً.
Advertisement
وبكل تأكيد، إن زميلات لوبيز في عالم الترفيه والسينما والموسيقى يحسدنها بشدة، ويتجنبن الحديث عن أنفسهن عندما يطرح اسمها، ودائماً تتم الإشارة إلى قدرتها على البقاء في قمة الجمال طوال هذه السنين.
وقبل أيام قليلة، نشر حساب في "إنستغرام"، متخصص بتتبع تغيرات أشكال النجوم، فيديو يعرض التحولات التي طرأت على وجه لوبيز منذ أن كان عمرها عامين فقط، وحتى بلوغها سن الـ53 عاماً، وبدا واضحاً للمتابعين أن النجمة العالمية تزداد جمالاً يوماً بعد يوم.


وأكد بعض المعلقين أن جينيفر تبدو أفضل وأجمل كلما تقدم بها العمر، فيما وصفها آخرون بأنها سيدة فاخرة تزداد ألقاً كل ما مضى عام من عمرها.
وبالعودة إلى الذاكرة قليلاً، فقد كشفت لوبيز، في مقابلةٍ أجرتها مع إحدى المجلات في العام 2021، أنها تقوم بخمسة أمور تحافظ من خلالها على صحتها وجمالها وبشرتها، هي: (النوم جيداً، واستخدام واقي الشمس، والأمصال، والمكملات الغذائية)، وفاجأت الجميع بالأمر الخامس الذي كشفت عنه وهو مداومتها على استخدام زيت الزيتون.



وقالت "جي لو"، في تلك المقابلة، إنها لاحظت أن بعض النساء اللواتي عانين شعراً جافاً، واستخدمن زيت الزيتون لترطيبه بدأت بشرتهن بالتحسن كثيراً بسبب تلك النقاط التي كانت تأتي من شعورهن على وجوههن، وبدأن يظهرن كأنهن أصغر بـ10 سنوات.

وأكملت مشيرة إلى أنها بدأت المداومة على استخدام زيت الزيتون بعد ذلك، حتى عندما كانت تعمل في بعض الأعمال التجارية السينمائية، والتي تضطر خلالها لوضع الكثير من المساحيق على وجهها، ومن ثم تجلس أمام مروحة بسرعة 100 ميل في الساعة خلال مراحل التصوير، فإن أول أمرٍ كانت تقوم به فور عودتها إلى المنزل هي دهن نفسها وترطيب بشرتها بزيت الزيتون، الذي اعتبرته سر جمالها ونضارتها الدائمين. (زهرة الخليج) 
المصدر: زهرة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:02 | 2023-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:01 | 2023-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:20 | 2023-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:36 | 2023-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:47 | 2023-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
02:00 | 2023-04-06
23:00 | 2023-04-05
16:05 | 2023-04-05
14:00 | 2023-04-05
11:00 | 2023-04-05
09:34 | 2023-04-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website