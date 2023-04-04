أصالة تشيد بمسلسل رمضاني: "لازم ينشاف"

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حظي مسلسل "كامل العدد" الذي عرض في الموسم الدرامي الرمضاني الحالي بإعجاب مشاهير الوطن العربي؛ من بين هؤلاء الفنانة أصالة نصري التي أشادت بالحبكة الدرامية للعمل وبأبطاله أيضاً واصفة تمثيلهم بـ"الخيال".وكتبت أصالة عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، تغريدة جاء فيها: "كامل العدد مابيقل شعره وحده عن الأجنبي المهم.. مو منطقي شو حلو وحبيت كل الناس وكأنهم عيلتي وصحابي وولادي وإخراج شو وحوار شو!! تمثيل متل الخيال ضحك ومتعه وفائدة بإختصار لازم ينشاف".