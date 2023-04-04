الفنانة المشهورة تكشف سبب رفضها العمل في "أزمة منتصف العمر"

أعلنت الفنانة يسرا اللوزي أنها تلقت عرضًا بالمشاركة في مسلسل "أزمة منتصف العمر" الذي كان أثار حالة من الجدل فور عرضه، إلا أنها رفضت المشاركة من دون حتى أن تعرف نوع الدور الذي تم ترشحيها له لتجسيده خلال أحداث المسلسل.

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وقالت الفنانة يسرا اللوزي خلال استضافتها في برنامج "حبر سري" ان: "السنة الماضية كنت مكتئبة بعد وفاة والدي، ورفضت الكثير من الأعمال التي تم ترشيحي لها قبل قراءتها، وكريم كلمني على المسلسل، أنا رفضته صدفة ومكنتش عارفة إيه الدور، وأنا ضد إن المسلسل يروج لأي أفكار، ولازم حاجة مستفزة تكون موجودة في العمل الفني".

وحينما وجه إلى الفنانة يسرا اللوزي سؤال عن حالة الجدل التي أثارها المسلسل، قالت: "الحاجات دي بتحصل في الواقع زي ما المخرج كريم العدل كتب في بوست، وأنا ضد إن الفن دوره حل المشاكل، وطبعا لو في دور عجبني وجريء أحب أقدمه".