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المرأة
بعد سنوات من الخلافات.. الممثلة الشهيرة: الطلاق منحني طاقة للشغل
Lebanon 24
05-04-2023
|
02:00
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أكدت النجمة هالة صدقي أن تألقها بشخصية صفصف والدة "جعفر العمدة"، يعود إلى حصولها على الطلاق رسمياً منذ 4 شهور، وقالت إن زواجها كان عقبة في حياتها، بسبب الأزمات الكثيرة التي مرت بها في السنوات الماضية، إذ إنها كانت تسعى للطلاق منذ أكثر من 8 سنوات، وحدثت خلافات عديدة طوال تلك المدة، ما أخرها في مشوارها الفني حسب وصفها.
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وتحدثت هالة صدقي عن طلاقها، خلال تصريحات لبرنامج تفاعلكم، قائلة: "الحمد لله الطلاق تم بشكل نهائي، وروحت النهاردة غيرت كل أوراقي الرسمية".
وأضافت هالة صدقي: "لما حصلت على طلاقي من 4 شهور، ده إداني طاقة في الشغل، لأن كان في حِمل، ودماغي شغالة في حاجات تانية مش قادرة أركز، ومش ناوية أعيد تجربة الزواج تاني".
أشارت هالة صدقي إلى أنها تتابع ردود الفعل على دورها في المسلسل، وبات هناك تفاعل كبير مع شخصيتها من حيث مميزاتها وعيوبها، مؤكدة أن المخرج محمد سامي عندما تواصل معها بخصوص الدور أبلغها أنه يجدها الشخصية المناسبة للدور قبل كتابته.
وتابعت: "محمد سامي قالي أنا عندي مشكلة، إنك أم لمحمد رمضان، قلتله أنا عملت قبل كده أم لمحمد رمضان وعادي.. قالي بس رمضان له أخ أكبر.. وبالتالي هتظهري في سن أكبر.. قالي دي المشكلة الوحيدة.. قلتله دي مش مشكلة خالص لأننا بالمكياج ممكن نعمل أي حاجة".
وأوضحت أن الممثلة تقدم أي دور يُعرض عليها، مشيرة إلى أن العمل مع محمد سامي كان أحد أهدافها، معقبة: "أنا هشبط في دور حتى لو قالي واحدة عندها 100 سنة".
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