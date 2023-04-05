بعد تعرضها لانتقادات لاذعة.. مايان السيد: من حقي أجرب الكوميديا

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تفاعلت الفنانة مايان السيد، مع الانتقادات التي وُجهت لها بعد تقديمها الكوميديا لأول مرة بمشاركتها في بطولة مسلسل "1000 حمد الله على السلامة"، الذي يعرض حالياً ضمن المسلسلات المصرية لموسم رمضان 2023، وتجسد فيه شخصية ابنة الفنانة يسرا.وقالت مايان السيد عبر مقطع فيديو تم نشره عبر خاصية الاستوري بحسابها على إنستغرام:" أنا قررت السنة دي، إن ليه ماجربش وليه مالعبش وأنا كنت حابه إن أنا أعمل ده وأني أخد ريسك وأجرب أعمل حاجه جديدة بعيدة عني شوية".وتابعت مايان السيد: "ممكن يكون ناس كتير شافوا إن دمي مش خفيف مثلاً أو إن أنا مش لايق عليا الكوميدي، وده من حقكم إن يبقي ليكم رأي وأنكم تعبروا عن الرأي ده طبعاً وأنا من ناحيتي حلو إن أنا أعرف فين الانتقادات دي وإيه اللي أقدر أشتغل عليه ويبقي أحسن، لأن أنا لسه بتطور ولسه مش بعتبر نفسي إن أنا خلاص بقيت فنانة، أنا لسه بكبر ولسه بتعلم من الأساتذه اللي أنا بشتغل معاهم".وواصلت مايان السيد: "أنا فاهمة الانتقادات وفاهمة آراء الناس وأنا مستوعباها، وأنا يعني مش مغرورة عليها ولا شايفة نفسي إن أنا أحسن واحدة في الدنيا، أنا بس عايزة أقولكم من حق أي ممثل، إن هو يجرب ولو أنا ماكنش أحسن حاجة ليا السنة دي فإن شاء الله أتعلم وابقي أحسن، وفيه ناس برضو حبيت سماح كدا، وأنا مبسوطة إن فيه ناس حبت الشخصية وإن فيه ناس كتير بتتفرج على مسلسل 1000حمدالله عالسلامة ودي حاجة جميلة يعني".