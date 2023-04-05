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المرأة

فنانة لبنانية تُفاجئ الجمهور: "تزوجت" نفسها في ايطاليا.. وتوثق الحفل شاهدوا الصور والفيديو

Lebanon 24
05-04-2023 | 04:01
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نشرت الفنانة ريم الشريف صورا وفيديو عبر حسابها الخاص على تطبيق "انستغرام".

 

ريم فاجأت المتابعين حيث ظهرت بفستان زفاف أبيض .

 

وعلقت على المنشور قائلة:"أنت، أنت، مثل أي شخص آخر في الكون بأسره، تستحق حبك وعاطفتك"، بودا.

 

وتابعت: "عودة إلى ذلك اليوم حيث التزمت بحب الذات وقلت لنفسي "أقبل". حفل زفاف أقيم في منتجع بجزيرة سالينا حيث تزوجت نفسي. "رحلة إلى القلب الأنثوي" مع أروع الكائنات المليئة بالحب وضوء. اشتقت لكم جميعا".

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A post shared by REEM El SHARIF (@reemelshariff)


وانهالت تعليقات المتابعين الذين علقوا على الموضوع، ومنهم الفنان والمخرج جاد شويري الذي قال: "وين liste de marriage عندي فكرة شو جبلك".

المصدر: "رصد" لبنان 24
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