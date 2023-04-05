هذه الأطعمة تجعلك أكثر جوعاً.. تجنبيها في رمضان

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هل تتساءلين لماذا لا تزالين جائعة بعد الأكل بوقت قصير؟ قد تكون هذه الرغبة الشديدة بسبب بعض الأطعمة التي تُحفز شهيتك. تعرفي إليها وقومي بتجنبها، خصوصاً في شهر رمضان.- كعكة الأرز: هل تعتبرينها حليفتك في التخسيس؟ إنها غنية بالسكريات، ولن تتغلبي على الشعور بالشبع. هذا المنتج ليس مشبعاً ولا مغذياً، حتى إن كعكة الأرز ستجعلك تتوقين إلى تناول المنتجات الحلوة أكثر.- شرائح الجبن: تحتوي الأجبان المقطعة والمعالجة جيداً على قائمة لا حصر لها من المكونات: بقايا الجبن غير المستخدمة، مبشورة ثم مختلطة مع مكونات أخرى حتى يتم سكبها أخيراً في شريط من البلاستيك. تحتوي هذه المنتجات على ملونات وإضافات غذائية لن تمنحك الشعور بالشبع أبداً.- عصير الفواكه: هذه العصائر قد لا تكون مصنوعة من الفواكه فقط، كما إن السكر الموجود في الفاكهة يرفع نسبة السكر في الدم. وهذه العصائر لا تحتوي على الألياف؛ لأن ألياف الفاكهة موجودة في اللب والقشور، وتتم إزالتها في أثناء تحضير العصير، وهي لا تحتاج بالتالي للمضغ؛ لذلك لن تشعري بالشبع بعد تناول العصير. ربما ترغبين في التعرف إلى فوائد الكيوي.- المعكرونة سريعة التحضير: تُعرف بالنودلز، هي سريعة التحضير، ولكنها تستغرق وقتاً طويلاً للهضم. لذلك؛ إذا اخترت الخضار لوجبتك التالية، فلن يتمكن جسمك من امتصاص العناصر الغذائية الجيدة بشكل صحيح. سيكون جهازك الهضمي مشغولاً ويركز على هضم المعكرونة التي تم تناولها في وقت سابق. بالإضافة إلى ذلك، فهي تحتوي على عدد كبير جداً من النترات، وتبقى فقيرة جداً من الناحية التغذوية. يحتوي هذا الطعام على ما يقرب من 2700 مجم من الصوديوم في عبوة واحدة فقط. قد يهمك الاطلاع على مضار الملح الصحية.- صلصة الخل الخفيفة: صلصة الخل الخفيفة لا تتناغم مع الخفة أبداً. في الواقع، يتم استبدال الدهون التي تتم إزالتها من الخل الصناعي، بالسكر والماء؛ لذلك تبقى نسبة الخل خفيفة فيها. اختاري خلطة منزلية الصنع مصنوعة من الزيت والخل. سيسمح لك زيت الزيتون بامتصاص العناصر الغذائية في سلطاتك بشكل أفضل.- زبدة الفول السوداني قليلة الدسم: لن يؤدي هذا الاختيار إلا إلى جعلك تشعرين بالذنب. إذا كنت تريدين حقاً تناول زبدة الفول السوداني؛ فاختاري نسختها الأصلية، إذ تحتوي النسخة الخفيفة على العدد نفسه تقريباً من السعرات الحرارية، ولكن تحتوي على المزيد من المحليات الاصطناعية وكمية أعلى من السكر. نتيجة لذلك؛ سيأتي شعورك بالجوع بسرعة أكبر.- البسكويت المالح والشيبس: هذه الأطعمة ستقلل من جوعك لبعض الوقت. ومع ذلك، ستعود شهيتك للطعام بسرعة كبيرة؛ حيث يؤدي ارتفاع نسبة الملح إلى الخلط بين الجوع والعطش. علبة صغيرة من البسكويت المالح أو رقائق البطاطس تحتوي على نصف الكمية اليومية الموصى بها من الملح.- المُحليات: الزبادي الخالي من الدسم، أو الصودا اللايت، وغيرها من المنتجات التي يُزعم أنها للحمية تحتوي على التحلية الاصطناعية محل السكر. ومع ذلك، إذا كانت المُحليات تقلل من تناول السعرات الحرارية؛ فإنها تخدع عقلك المحبط في طلب المزيد. يزعم البعض أن المحليات تعزز زيادة الوزن ومرض السكري من النوع الثاني.- رقائق الحبوب المعلبة:لا تزال رقائق الحبوب الصناعية من أشهر وجبات الإفطار، ومع ذلك، فهي تحتوي على نسبة عالية جداً من الكربوهيدرات، ولا تحتوي على بروتين. كما تحتوي على الكثير من السكر المضاف، مع القليل من الألياف. تشير العلامات التجارية عموماً إلى القيم الغذائية لحصة 30 غراماً فقط. هذه المنتجات غنية بالسكر؛ أي سوف تحصلين على نحو 2 مكعب سكر في الوجبة الواحدة، بالإضافة إلى المواد المضافة. وبما إن السكر يستدعي السكر؛ فإن شعورك بالجوع سينشأ بسرعة.