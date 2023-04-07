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المرأة

الفنانة الشهيرة تكشف أسباب طلاقها للمرة الأولى (فيديو)

Lebanon 24
07-04-2023 | 05:00
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تحل مساء اليوم الفنانة ياسمين رئيس على برنامج "حبر سري" الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم على قناة القاهرة والناس، حيث تكشف للمرة الأولى الأسباب الحقيقية لطلاقها من المخرج هادي الباجوري.
 
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وظهرت ياسمين في برومو الحلقة وهي تتحدث عن تفاصيل علاقتها بطليقها وأسباب الطلاق، مؤكدة استياءها من تصريحه بشأن عدم ممانعته في تجسيد زوجته مشاهد القبلات في الأفلام.
 


وعلقت ياسمين رئيس على سؤال المذيعة حول عدد مرات خيانة هادي لها، قائلة: "يااااه" ما أثار القول إن سبب الطلاق كان الخيانة.
 
 
 
وتذاع حلقة الفنانة ياسمين رئيس كاملة، مساء اليوم الجمعة علي شاشة القاهرة والناس. (لها)
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