الإعلامية بسمة وهبة تدخل في نوبة بكاء على الهواء.. لهذا السبب (فيديو)

دخلت الإعلامية المصرية بسمة وهبه في نوبة بكاء خلال تقديمها لبرنامج "العرافة" المذاع على قناة "النهار" مساء الخميس، بسبب الفنان المصري محمد فؤاد، ما دفعها للخروج من الاستديو.





وحل فؤاد ضيفا على الحلقة، وبدأت الإعلامية بسؤالها عن استعداده للحلقة ليرد: "يعني إيه جاهز أنا جاي وعمال أقرأ في قرآن عشان ربنا يهديكي، اللي قدامكم دي أونطة وأنا عارف نقطة ضعفها".

وطلب فؤاد بتشغيل موسيقى أغنيته "طمني عليك"، لتتأثر الإعلامية بالأغنية وظهرت وهي تحاول أن تثنيه عن استكمال الأغنية، لتدخل بعدها في نوبة بكاء وتترك الاستديو.

اوعى توقف يا محمد pic.twitter.com/GVmMrZSpgf — Injy Abou El So'oud (@Injy) April 6, 2023 Advertisement

وبعد الفاصل قالت الإعلامية بسمة وهبة إنها تتأثر بشكل كبير بهذه الأغنية لأنها تتذكر أبناءها المتواجدين خارج مصر، قائلة: "أنت عارف إن الأغنية دي بفتكر بيها ولادي اللي مسافرين وبتدغدغني". (روسيا اليوم)