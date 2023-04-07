بعد أزماتها المتتالية شيرين عبد الوهاب تظهر بشكل مختلف.. هكذا بدت (صورة)





وتحيي المطربة المصرية حفلاً ضخماً ضمن فعاليات عيد الفطر في دبي بتنظيم من "بست مومنتس إيفينتس"، في "كوكا كولا أرينا" في 28 نيسان الحالي.

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ونشرت شيرين في هذا الصدد صورة أظهرتها بملامح مختلفة ومكياج تعتمده للمرة الأولى، لا سيما خطوط الكحل الطويلة. تستعد الفنانة شيرين عبدالوهاب لإحياء حفلها الأول بعد سلسلة من الأزمات التي مرت بها أخيراً، في حياتها الشخصية وانفصالها عن زوجها الفنان حسام حبيب ثم عودتها إليه، بالإضافة إلى خلافاتها مع أسرتها.وتحيي المطربة المصرية حفلاً ضخماً ضمن فعاليات عيد الفطر في دبي بتنظيم من "بست مومنتس إيفينتس"، في "كوكا كولا أرينا" في 28 نيسان الحالي.ونشرت شيرين في هذا الصدد صورة أظهرتها بملامح مختلفة ومكياج تعتمده للمرة الأولى، لا سيما خطوط الكحل الطويلة.

يُذكر أن شيرين عبد الوهاب أثارت الفترة الماضية حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إلغائها متابعة زوجها المطرب حسام حبيب من حسابها على موقع "إنستغرام"، في حين أكد الأخير أن كل ما تم تداوله حول انفصالهما مجرد شائعات، الأمر الذي دفع شيرين لإصدار بيان توضح فيه حقيقة شائعات انفصالها عن حسام حبيب. (لها)