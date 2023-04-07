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المرأة

يسرا: هذه هي متعتي الحقيقية في الحياة

Lebanon 24
07-04-2023 | 23:28
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أشارت الفنانة المصرية يسرا، إلى أنَّها راهنت على تقديم الكوميديا في موسم رمضان الجاري، من خلال مسلسل "1000 حمد الله على السلامة" بعدما طرحت كثيراً من القضايا والمشكلات الاجتماعية في أعمال كثيرة على مدى عشرين عاماً.
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وأكدت في حديث لـ"الشرق الأوسط" أنَّها تسير في الطريق الصحيح، ومنوهةً إلى أنَّ "رهانها الدائم هو الدفع بمواهب شابة في أعمالها مثلما ساندها نجوم ومخرجون كبار في بدايتها".

وتحتفي النجمة الكبيرة هذا العام بمرور عشرين عاماً على تقديمها أعمالاً درامية في شهر رمضان بشكل منتظم، وتنظر يسرا بكثير من الفخر لمشوارها وتقول: "فخورة جداً لأنَّه حدث كبير أن أكون متفوقة ومتربعة على عرش الدراما كل هذه السنوات من دون توقف، وراء ذلك صمود وتعاون كبيران، وإصرار على ألا أبقى على وتيرة واحدة".

وتضيف: "كما أنني أحب الاستمتاع بعملي، فمتعتي الحقيقية في الحياة هي عملي لأستمتع وأمتع الجمهور".

وتراهن يسرا على الشباب في "1000 حمد الله على السلامة"، وتقول: "ليس هذا هو العمل الأول الذي أراهن فيه على الشباب، هناك ممثلون كثر ظهروا معي وصاروا نجوماً اليوم، ومخرجون ومؤلفون كانت أعمالهم الأولى معي، هذا ليس جديداً عليَّ لأنني أعشق التغيير وأحب أن أدفع دائماً بدماء جديدة في مختلف عناصر العمل الفني".
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