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المرأة
بفستان أسود يغطّي تنّورة طويلة من التول الشفّاف...هكذا أطلّت ريهانا الحامل بطفلها الثاني
Lebanon 24
08-04-2023
|
02:00
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تمّ تصوير النجمة الأميركية ريهانا مع صديقها A $ AP Rocky مؤخراً أمام مطعم Giorgio Baldi في سانتا مونيكا.
وظهرت ريهانا، الحامل بطفلها الثاني، وهي تحمل ابنها البالغ من العمر 11 شهرًا، والذي لا يزال اسمه الأوّل سرّيًا، على ذراعها.
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لهذه النزهة، ارتدت مغنّية "Lift Me Up" فستانًا أسود من طراز Wu-Tang يغطّي تنّورة طويلة من التول الشفّاف بتوقيع Y.S.L، ويبلغ سعرهما 1900 دولار، في الوقت الذي انتعلت فيه حذاءً مفتوحًا بكعب أسود اللون من توقيع Y.S.L أيضًا. وضعت أيضًا نظارة شمسية، وزيّنت عنقها بقلادة من الألماس مع خاتم صمّم لها بالتحديد، من ماركة MOM، بالإضافة إلى خاتم ألماس آخر بتوقيع Popular Jewelry.
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