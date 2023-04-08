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المرأة

بعد مطالبة إليسا برحيل النازحين السوريين أصالة تردّ... فهل وقع الخلاف بينهما؟

Lebanon 24
08-04-2023 | 05:00
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غرّدت الفنانة أصالة نصري عبر "تويتر" كاتبة: "كلنا بالأرض لاجئين وماحدا بيملك أي مكان بأيّ أرض كلنا زوّار مهما طالت زيارتنا بدّنا نرحم بعض لأنّه مافي شي عم يرحمنا الدّنيي صعبه وظروف الناس صعبه وماحدا حاطط فوق راسه خيمة واللي اليوم مُتاح بكره مابنعرف لو ممكن وكفايه نتجزّأ حلّنا مرّه وحده نتوحّد".
 
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تغريدة أصالة أتت رداً على تغريدة الفنانة إليسا سابقاً والتي كتبت فيها: "حبي لوطني ومصلحة وطني مدعاة فخري. وما بحياتي قلّلت احترام مع أي شعب، فكيف بالأحرى الشعب العربي لِ بنتمي إلو؟”، مضيفة :”ما بعتقد بكون عم هين حدا لما طالب بعودتو لوطنو، لأنو وطن الإنسان كرامتو. لأني بحبكن بتمنى ترجعوا كلكن لأوطانكن".
 


إلى ذلك، أكدت أصالة عدم وقوع خلاف مع إليسا، فقالت في تغريدة لاحقة : "نختلف بالآراء مابيعني نزعل من بعض وإليسا حبيبتي ورفيقتي ووارد بين الأصحاب الخلاف بالآراء وحتّى بالمبادئ".
 

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