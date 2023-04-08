بعد مطالبة إليسا برحيل النازحين السوريين أصالة تردّ... فهل وقع الخلاف بينهما؟

كلنا بالأرض لاجئين وماحدا بيملك أي مكان بأيّ أرض كلنا زوّار مهما طالت زيارتنا بدّنا نرحم بعض لأنّه مافي شي عم يرحمنا الدّنيي صعبه وظروف الناس صعبه وماحدا حاطط فوق راسه خيمه واللي اليوم مُتاح بكره مابنعرف لو ممكن وكفايه نتجزّأ حلّنا مرّه وحده نتوحّد
— Assala (@AssalaOfficial) April 7, 2023
كلنا بالأرض لاجئين وماحدا بيملك أي مكان بأيّ أرض كلنا زوّار مهما طالت زيارتنا بدّنا نرحم بعض لأنّه مافي شي عم يرحمنا الدّنيي صعبه وظروف الناس صعبه وماحدا حاطط فوق راسه خيمه واللي اليوم مُتاح بكره مابنعرف لو ممكن وكفايه نتجزّأ حلّنا مرّه وحده نتوحّد
حبي لوطني ومصلحة وطني مدعاة فخري.وما بحياتي قللت احترام مع اي شعب، فكيف بالاحرى الشعب العربي لِ بنتمي إلو؟ما بعتقد بكون عم هين حدا لما طالب بعودتو لوطنو، لأنو وطن الانسان كرامتو. لأني بحبكن بتمنى ترجعوا كلكن لاوطانكن
— Elissa (@elissakh) April 7, 2023
حبي لوطني ومصلحة وطني مدعاة فخري.وما بحياتي قللت احترام مع اي شعب، فكيف بالاحرى الشعب العربي لِ بنتمي إلو؟ما بعتقد بكون عم هين حدا لما طالب بعودتو لوطنو، لأنو وطن الانسان كرامتو. لأني بحبكن بتمنى ترجعوا كلكن لاوطانكن
نختلف بالآراء مابيعني نزعل من بعض وإليسا حبيبتي ورفيقتي ووارد بين الأصحاب الخلاف بالآراء وحتّى بالمبادئ
— Assala (@AssalaOfficial) April 7, 2023
نختلف بالآراء مابيعني نزعل من بعض وإليسا حبيبتي ورفيقتي ووارد بين الأصحاب الخلاف بالآراء وحتّى بالمبادئ