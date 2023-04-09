Advertisement

المرأة

الفنانة السورية الشهيرة: أزور الله بصلاة الفجر.. وقد أرتدي الحجاب

Lebanon 24
09-04-2023 | 02:00
A-
A+
Doc-P-1055466-638166264074653057.jpg
Doc-P-1055466-638166264074653057.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت الفنانة السورية سوزان نجم الدين أنها "إنسانة مؤمنة وتسعى لتطوير علاقتها بالله عز وجل بشكل دائم، سواء بقراءة القرآن بشكل مستمر، وأداء الصلوات في موعدها المحدد، ولا سيما صلاة الفجر التي تراها زيارة لله تروي له خلالها كل شيء".
Advertisement
 
وحول إمكانية ارتدائها الحجاب، قالت نجم الدين خلال استضافتها في برنامج "شو القصة" الذي تقدمه رابعة الزيات، إن الأمر بيد الله، ولكنها لن تقوم بهذه الخطوة قبل أن تكون متشبعة دينياً وملتزمة من كل النواحي.
وأشارت إلى أنها ستعتزل في حال ارتدت الحجاب، لأن مفهومها هو حجاب أي احتجاب عن أي شيء وعن الأضواء.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
05:00 | 2023-04-11
02:00 | 2023-04-11
23:00 | 2023-04-10
14:00 | 2023-04-10
14:00 | 2023-04-10
11:00 | 2023-04-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website