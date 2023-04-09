الفنانة السورية الشهيرة: أزور الله بصلاة الفجر.. وقد أرتدي الحجاب

كشفت الفنانة السورية سوزان نجم الدين أنها "إنسانة مؤمنة وتسعى لتطوير علاقتها بالله عز وجل بشكل دائم، سواء بقراءة القرآن بشكل مستمر، وأداء الصلوات في موعدها المحدد، ولا سيما صلاة الفجر التي تراها زيارة لله تروي له خلالها كل شيء".

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وحول إمكانية ارتدائها الحجاب، قالت نجم الدين خلال استضافتها في برنامج "شو القصة" الذي تقدمه رابعة الزيات، إن الأمر بيد الله، ولكنها لن تقوم بهذه الخطوة قبل أن تكون متشبعة دينياً وملتزمة من كل النواحي.

وأشارت إلى أنها ستعتزل في حال ارتدت الحجاب، لأن مفهومها هو حجاب أي احتجاب عن أي شيء وعن الأضواء.