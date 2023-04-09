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المرأة

أصالة توجه رسالة دعم لهذه الفنانة بعد عرض مسلسلها الرمضاني: "الله يحفظك للفنّ يا عبقريّتنا"

Lebanon 24
09-04-2023 | 05:00
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أعربت المطربة السورية أصالة نصري عبر حسابها الخاص على "فيسبوك" عن حبها للفنانة منى زكي بعد عرض أولى حلقات مسلسلها الرمضاني "تحت الوصاية".
وكتب أصالة في رسالتها قائلة: "منى زكي خلقت بس لتبهر العالم.. منى زكي أعظم ممثلة شفتها بحياتي على وجه الإطلاق.. الله يحفظك للفنّ ولعيلتك وأحبابك يا عبقريّتنا الغالية.. تحت الوصاية".
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وخطف مسلسل "تحت الوصاية" بطولة الممثلة المصرية منى زكي الأضواء بين المسلسلات التي تعرض ضمن دراما رمضان، حيث تصدرت الأخيرة "الترند" عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب أدائها المتقن في المسلسل. (لها)
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