"دي اسمها شرشحة وفضايح إيه ده".. الممثلة الشهيرة تكشف تفاصيل أزمتها مع طليقها

ردت الفنانة علا غانم على تصريحات طليقها، الذي قال إنها تخاف من أن تنفق الدولار أو الجنيه لأنها بخيلة.

ونفت علا خلال حلولها ضيفة على برنامج العرافة الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة ما قيل بشأن قيامها بالإنفاق عليه طيلة فترة زواجهما.

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وعاتبت علا مقدمة البرنامج، لأنها عرضت مقطع فيديو يخص طليقها، قائلة: "مش عاجبني فكرة إنك تحطي الفيديو لأني مبحبش أشوفه ولا أسمع صوته، وكل ما قاله كذب".

وأضافت: "لو كنت بخيلة، لماذا عاش معي؟! لماذا لم يتركني؟! حاسة ليه كأني بشيل قُرادة، ليه الفضائح دي؟! ليه ميطلقنيش في سكوت وشياكة زي أي راجل محترم".

وتابعت: "دي اسمها شرشحة وفضايح، إيه ده؟! المفروض أرد على الكلام ده إزاي؟َ! أرد بفضايح تانية؟! مش هنزل لهذا المستوى المتدني".







ووجهت كلامها لبسمة قائلة: "أنا اتفقت معاكِ على إننا مش هنتكلم في الموضوع ده، لكن إنتي قلتي لي هسأل سؤالين عشان الناس عاوزة تسأل حاجات، لكن إنتي سألتي أكتر من سؤالين، كأنك بتروجي لأكاذيبه، وعموماً أنا مش هصرف على راجل، أصرف على راجل ليه؟! هو أصغر مني؟! ده أكبر مني بـ15 سنة".

وقالت علا غانم، إنّها كانت تمنح زوجها السابق 4 آلاف دولار، بالإضافة إلى ثمن تأمين السيارة، وكل ده مقابل شغله في الشركة بتاعتي وإنه كان بيعمل اللي أنا عاوزة، ومش عاوزة أتكلم عن وضعه المادي في الوقت ده".

وأضافت: "مهري كان جنيه، ومكنش عنده سلاسل مطاعم في الولايات المتحدة زي ما قال، وعندما التقيته قال لي إنه كان يمتلك مطعماً وباعه، وكان يمتلك محطة بنزين وباعها، ونزل مصر معملش أي حاجة غير إنه أجر محطة بنزين وعمل فضيحة كبيرة بسبب غش البنزين".





وتابعت: "عقد البيت باسمي ورغم كده طردني منه وضربني أنا وأمي، أمي اتضربت بالشوم، وكان بيبرمني بالروب بتاعي، وكل ده بمساعدة أصدقائه وشلته وكان معاه خمس أو ست سيدات عملت بلاغ واتعملي أمر تمكين، لكني مش هعيش مع واحد مش بحبه ورفضاه بقالي سنوات، أجرت له بيت في أمريكا عشان يعيش فيه". (لها)