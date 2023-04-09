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المرأة

أبرز نجمات دراما رمضان 2023.. تعرفوا إليهن

Lebanon 24
09-04-2023 | 11:00
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شهدت الدراما العربية تغيرات كبيرة خلال السنوات الماضية، ليصبح للمرأة دور بارز وأعمال تلعب بطولتها نجمات، بعدما اقتصر دورهن على مساعدة البطلات.
في هذا التقرير، نستعرض أبرز نجمات الدراما التلفزيونية في رمضان.
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يسرا:
اسمها وحده يكفي للتأكد من جودة العمل، فهي واحدة من أنجح النجمات في تاريخ الدراما العربية، وحافظت على نجاحها لأكثر من 40 عاماً.
نجاح يسرا فتح الباب للعديد من الممثلات من الأجيال التالية، ومهد الطريق للدراما المعتمدة بشكل أساسي على الشخصيات النسائية.


نيللي كريم:
أصبحت نيللي كريم واحدة من أبرز نجمات الوطن العربي، وارتبط اسمها بالمسلسلات التي يتم عرضها خلال شهر رمضان المبارك.
وناقشت نيللي كريم العديد من القضايا التي تهم المرأة من خلال مسلسلاتها، كما قدمت أعمالاً مليئة بالغموض والتشويق حول مصير شخصيتها التي تواجه الخطر.
 

ياسمين عبدالعزيز:
النجمة صاحبة التجربة السينمائية الأنجح بين فنانات جيلها، انتقلت قبل سنوات لتقديم الأعمال التلفزيونية.
ورغم نجاحها السينمائي في الأفلام الكوميدية، فتحرص ياسمين عبدالعزيز على تقديم مسلسلات تحمل قصصاً جادة، عن معاناة المرأة بأشكالها المختلفة.

روبي:
تغيرت مسيرة روبي الفنية في شهر رمضان، بعد ظهورها في مسلسل "سجن النسا" قبل 10 سنوات، مع نيللي كريم ودرة ونسرين أمين، لتنطلق كل منهن في رحلتها للعب أدوار البطولة الرئيسية.
تقدم روبي هذا العمل مسلسل "حضرة العمدة"، الذي تلعب فيه دور محامية تضطرها الظروف لتولي مسؤولية العمودية في إحدى القرى. (زهرة الخليج) 
المصدر: زهرة
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