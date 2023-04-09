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المرأة

نساء تركنَ عملهن واتجهنَ لهذه المهنة

Lebanon 24
09-04-2023 | 11:00
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"لم أعتبر نفسي أبداً شخصاً يمكنه العمل في مجال البرمجة"، هذا ما تقوله المعلمة جيسيكا غيلبرت التي تحولت إلى مبرمجة.

هذه المشاعر التي تتشارك فيها العديد من النساء، و أمر تدعمه الإحصائيات كذلك، حيث هناك فجوة كبيرة في المهارات في قطاع البرمجة، إذ ستكون هناك امرأة واحدة فقط مؤهلة لكل 115 منصباً تقنياً بحلول عام 2025.
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وتظهر الدراسات أن النساء أقل إقبالاً على العمل في مجالات العلوم والبرمجة والهندسة والرياضيات مقارنةً بالرجال. ومع ذلك، بدأت بعض النساء في عكس هذا الاتجاه، وبدء مسار وظيفي جديد في هذه المجالات.


إذ وفقاً لمكتب الإحصاء الوطني، فإن عام 2021 شهد دخول 15000 امرأة العمل في مجال البرمجة وتطوير البرامج في المملكة المتحدة مقارنةً بالعام الذي سبقه، كذلك ارتفع عدد النساء اللاتي يعملن كمصممات للمواقع الإلكترونية بحوالى 10000.
المصدر: CNN
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