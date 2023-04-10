نجمة "ذا فويس" تنعى والدها الفنان الراحل بكلمات مؤثرة.. فماذا قالت؟ (صورة)

نعت الفنانة نور عرقسوسي والدها الفنان الراحل فائق عرقسوسي بكلمات مؤثرة.

ونشرت عرقسوسي صورة لوالدها الراحل في شبابه مع والدتها الراحلة وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك".

Advertisement

وعلقت على الصورة قائلة: "الله يرحمك يا بيي.. اجتمعوا الحبايب... شكرا لانكون عرفتوا بعض و حبيتوا بعض و جبتولي أغلى اخوة بهالدنيا.. الحمدلله على كل شي".

وأضافت: "أبي وصديقي وأخي ورفيقي بهالحياة في ذمة الله.. يا ريت كل البنات عندهون أب متلك.. يا ريت كل البنات أبوهون كان فايق عرقسوسي....".

وتفاعل عدد كبير من زملاء ومتابعي نور مع الصورة وتمنوا لوالدها الرحمة والمغفرة ولها ولعائلتها الصبر والسلوان.

وتوفي الفنان فائق عرقسوسي عن عمر يناهز التسعة والستين عاما بعد معاناة مع المرض.

يشار إلى أن الفنانة نور عرقسوسي بدأت مشوارها الفني بعد مشاركتها ببرنامج " ذا فويس" ووصولها للمراحل النهائية فيه. (سيدتي)