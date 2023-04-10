نصائح لعلاج جفاف الشعر وتساقطه في رمضان

قد يصبح الشعر جافاً خلال شهر رمضان بسبب تغيّر النظام الغذائي وساعات الصوم الطويلة، لكن مهما كانت مشاكل الشعر التي تعانين منها صعبة، تعرّفي إلى طريقة الحصول على شعر صحي وجميل في رمضان.

سبل العلاج والوقاية

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اغسلي شعرك مرتين على الأكثر في الأسبوع اغسلي شعرك مرتين على الأكثر في الأسبوع

- اغسلي شعرك مرة إلى مرتين فقط في الأسبوع، مع الحرص على استخدام شامبو بتركيبة خفيفة مصمَّمة خصيصاً للشعر الجاف.

- اختاري بلسماً مرطباً للشعر فهو يساعد على الاحتفاظ بزيوت الشعر الطبيعية، التي تمنحه المظهر الحيوي اللامع.

- الجأي إلى ترطيب الشعر العميق، الذي توفره صالونات الشعر المحترفة، أو مصفف الشعر الذي تقصدينه.

- تناولي المكملات الغذائية التي تحتوي على الفيتامينات والمعادن، لاسيما الحديد والسيلينيون وحمض الفوليك، وفيتامين B12 وفيتامين D.

- احرصي على إمداد شعرك بالمغذيات والمرطبات اللازمة، من خلال تطبيق أنواع ماسكات الشعر المصمَّمة للشعر الجاف بشكل منتظم؛ فهي تعمل على ترطيب الشعر وتمنع تكسره، وتَزيده قوة وتعزز من نموه وكثافته؛ مما يعيد إلى شعرك الجاف مظهره اللامع الجذاب، ويجعله أكثر قوة وصحة.



ترطيب الشعر الجاف وعلاجه في المنزل



استخدمي مكونات طبيعية مفيدة للشعر

- زيت جوز الهند: يحتوي جوز الهند على خصائص تعمل على مكافحة الشعر الجاف، ومنحه ملمساً ناعماً كالحرير.. لذلك، قومي بتطبيق نصف كوب من زيت جوز الهند الدافئ على شعرك، من الجذور وحتى الأطراف، واتركيه لمدة ساعة من الوقت. لكن إذا كنتِ تعانين من جفاف الشعر الشديد فاتركي زيت جوز الهند طوال الليل على شعرك، وعند الصباح، قومي بغسل شعرك على الطريقة الاعتيادية.

- الأفوكادو والبيض: يعَد الأفوكادو والبيض من أفضل المكونات الطبيعية التي تغذي الشعر الجاف، وتمنحه ملمساً ناعماً وحيوياً.. اهرسي نصف حبة ناضجة من الأفوكادو، وأضيفي إليها صفار بيضتين.. وحين تحصلين على خليط متجانس، طبقيه على شعرك بعد تبليله بالماء، واتركيه لمدة نصف ساعة.. بعدها، قومي بغسل شعرك على الطريقة الاعتيادية.

- العسل وزيت الزيتون: كذلك، العسل وزيت الزيتون هما من أفضل المكونات الطبيعية التي تساهم بفعالية في معالجة الشعر الجاف وإمداده بالمغذيات الضرورية، التي توفر له ملمساً ناعماً ومظهراً متألقاً.. امزجي ملعقة كبيرة من زيت الزيتون وملعقة أخرى من العسل وربع كوب من اللبن الزبادي.. وحين تمتزج المكونات جيداً، طبقيها على شعرك واتركيها لمدة 20 دقيقة.. بعدها، اغسلي شعرك جيداً وشطفيه بالماء الدافئ.. كذلك، تعرّفي إلى مجموعة خلطات طبيعية للعناية بالشعر في رمضان. (سيدتي)