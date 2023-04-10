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بعدما "تزوجت" نفسها في حفل بايطاليا.. هكذا علّقت الفنانة اللبنانية على ردة فعل الجمهور (فيديو)

Lebanon 24
10-04-2023 | 01:40
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بعد نشرها مجموعة صور لها أرفقتها برسالة عنواها "حب نفسك"، استغربت الفنانة، ريم الشريف، من ردود فعل الجمهور بأنها تزوجت نفسها في إيطاليا .

وقالت ريم لـ"فوشيا" إن العديد من المتابعين أخطأوا بتفسير الرسالة التي نشرتها عبر صفحتها الخاصة على "إنستغرام."
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وأضافت أن الهدف من الرسالة والصور ليس الإعلان عن زواجها من نفسها، بل كانت بمثابة تشجيع على حب الذات والحفاظ على الصحة النفسية والتخلص من تقديم التضحيات وجلد الذات إرضاء للأشخاص الآخرين.

وعلقت ريم بالقول: "هل أنا كفرت ان أحببت نفسي؟ ربنا يريدنا أن نكون ناس مرتاحين، سعداء، ومتصالحين مع أنفسنا. كان الهدف من هذا النشاط الذي قمت به هو التصالح مع نفسي وكتابة تعهد على حب ريم الصغيرة التي بداخلي، ومضاعفة قوتها لتخطي كل الأزمات التي مرت بها".

وكشفت أن الصور التي نشرتها تعود لشهر تشرين الأول الماضي، إلا أنها اعتبرت أن شهر رمضان المبارك كان الأنسب لنشرها كونها تظهر مرتدية فستانا أبيض وسط الطبيعة.

وتابعت: "لم أندم على المنشور، وأنا إنسانة على حق. دائما تُجيب الفنانات عن سؤال الارتباط بأنها تزوجت فنها. لماذا لا يتم الهجوم عليهن واتهامهن بالجنون؟".


يذكر أن ريم الشريف كانت نشرت مجموعة صور، ظهرت فيها وهي ترتدي فستانا باللون الأبيض، في حفل أقامته في جزيرة سالينا بإيطاليا، بحضور عدد كبير من صديقاتها.

وأرفقت ريم الصور بقول لـ "بوذا"، جاء فيه: "أنت، أنت، مثل أي شخص آخر في الكون بأسره، تستحق حبك وعاطفتك"، مضيفة: "أعود من خلال هذه الصور إلى اليوم الذي التزمت فيه بحب الذات وقلت لنفسي (نعم) .. أقمت حفل زفاف حيث تزوجت نفسي في منتجع بجزيرة سالينا".

وختمت ريم كلامها بالقول: "رحلة إلى القلب الأنثوي، مع أروع الكائنات المليئة بالحب والضوء .. اشتقت لكم جميعا".(فوشيا)


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