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المرأة

ميريام كلينك تُثير الجدل مُجدداً.. احتفلت بأحد "الشعانين" بإطلالة فاضحة شاهدوا كيف بدت (صور)

Lebanon 24
10-04-2023 | 04:00
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نشرت عارضة الأزياء المُثيرة للجدل ميريام كلينك صورا جديدة عبر حسابها الخاص على "انستغرام".

وظهرت كلينك بفستان قصير جدا باللون الذهبي ويتميز بفتحة عند الجانب أظهرت جسدها. وعلقت على الصور بالقول: "شعنينة مباركة"، حيث احتفل أمس الأحد المسيحيون الذين يتبعون التقويم الشرقي بأحد الشعانين.
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وانهالت التعليقات التي هاجمت ميريام على إطلالتها "الفاضحة" كما اعتبروا، فقامت بحجب خاصية التعليقات.

وكانت كلينك أثارت الجديل مؤخرا بعد انسحابها من برنامج "المزح نصو جد" مع الإعلامي هشام حداد بعدما سألها عن عمرها، وكشفت خلاله انها أنجبت طفلا من دون زواج.

المصدر: "رصد" لبنان 24
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