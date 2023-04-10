Advertisement

المرأة

اتهام ممثلة شهيرة بتقليد مغنية أميركية في إعلانها الأخير

Lebanon 24
10-04-2023 | 11:00
A-
A+
Doc-P-1055802-638167267677431958.jpg
Doc-P-1055802-638167267677431958.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة صور قارنوا بها بين الإعلان الذي طرحته الفنان شيرين رضا أخيراً لإحدى شركات الأغذية، وأحد كليبات المغنية الأميركية الشهيرة كاتي بيري.

ووضع المنتقدون بعض لقطات الإعلان في جوار ما يشبهها في كليب أغنية This Is How We Do للنجمة الأميركية كاتي بيري، ومنها الملابس والديكورات.
Advertisement

ورصد الجمهور هذه التشابهات حيث ظهرت كاتي بيري في بداية أغنية This Is How We Do داخل لوحة على الحائط وهي تنظر إلى يمينها، ثم تقترب الكاميرا منها لندخل إلى عالمها. ويبدأ أيضاً إعلان العصير بلقطة لشيرين رضا وهي على التلفزيون وتنظر الى يسارها، ثم تأخذنا الكاميرا إلى داخله.
 
 


وقارن المتابعون بين فستان كاتي الأصفر والذي ظهرت به في مساحة زرقاء وحولها نساء يستمتعن بمشروباتهن، ونجد شيرين في موقع مشابه أزرق وتردي فستاناً أصفر أيضاً، وفي خلفيتها راقصون يتناولون العصير.

في لقطة أخرى، تظهر كاتي بيري جالسة بين صديقتيها على كراسي البحر فوق منصة في خلفيتها انعكاس لحمّام السباحة، وهي ممسكة بقطعة بطيخ وكأنها مروحة، ولكن شيرين رضا التي تجلس أيضاً وسط امرأتين على كراسي البحر فوق منصة، تمسك بمروحة حقيقية.

المصدر: لها
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
08:00 | 2023-04-11
05:00 | 2023-04-11
02:00 | 2023-04-11
23:00 | 2023-04-10
14:00 | 2023-04-10
14:00 | 2023-04-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website