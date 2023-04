اتهام ممثلة شهيرة بتقليد مغنية أميركية في إعلانها الأخير

Advertisement

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة صور قارنوا بها بين الإعلان الذي طرحته الفنان شيرين رضا أخيراً لإحدى شركات الأغذية، وأحد كليبات المغنية الأميركية الشهيرة كاتي بيري.ووضع المنتقدون بعض لقطات الإعلان في جوار ما يشبهها في كليب أغنية This Is How We Do للنجمة الأميركية كاتي بيري، ومنها الملابس والديكورات.ورصد الجمهور هذه التشابهات حيث ظهرت كاتي بيري في بداية أغنية This Is How We Do داخل لوحة على الحائط وهي تنظر إلى يمينها، ثم تقترب الكاميرا منها لندخل إلى عالمها. ويبدأ أيضاً إعلان العصير بلقطة لشيرين رضا وهي على التلفزيون وتنظر الى يسارها، ثم تأخذنا الكاميرا إلى داخله.