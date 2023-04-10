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المرأة

لكل سيدة وفتاة.. نصائح ذهبية للعناية ببشرة اليد

Lebanon 24
10-04-2023 | 14:00
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قال مركز الجودة في الرعاية الطبية إن اليد تتعرض لكثير من عوامل الإجهاد خلال القيام بالأعمال المنزلية المختلفة مثل التنظيف وغسل الصحون، مما يؤدي إلى تعرض البشرة للجفاف والتشقق، مما يفقدها مظهرها الجمالي.
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وأوضح المركز الألماني أنه يمكن حماية بشرة اليد من الجفاف أثناء القيام بالأعمال المنزلية من خلال ارتداء قفاز مناسب، مع العلم بأن قفازات اللاتكس مثلا قد تؤدي إلى استجابات تحسسية لدى البعض.
وأضاف المركز أنه ينبغي استخدام منتجات تنظيف ذات أُس هيدروجيني (pH) أقل من 6.
وللتمتع ببشرة يد مخملية ومفعمة بالرقة والأنوثة، ينبغي العناية ببشرة اليد بواسطة كريمات عناية مرطبة تترك طبقة حماية على البشرة، مع مراعاة أن تخلو من الزيوت العطرية والأصباغ والمواد الحافظة.
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