Advertisement

المرأة

لجمال بشرتكِ.. هذه فوائد "الزيت الجاف"

Lebanon 24
10-04-2023 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1055911-638167531488615635.jpg
Doc-P-1055911-638167531488615635.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت مجلة "Jolie" إن الزيت الجاف "Dry Oil" هو زيت للجسم يمتصه الجلد بسرعة، ولا يترك طبقة دهنية مزعجة، موضحة أنه يتكون بشكل أساسي من زيوت غير نباتية يسهل امتصاصها بشكل خاص.

وأضافت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن الزيت الجاف يحتوي على نسبة عالية من الأحماض الدهنية غير المشبعة والفيتامينات، التي تمنح البشرة مظهراً مشدوداً مفعماً بالشباب والحيوية وملمساً ناعماً ينطق بالرقة والأنوثة، كما أنه يُعد مناسباً لجميع أنواع البشرة، لاسيما البشرة الدهنية؛ لأنه لا يجعل البشرة تبدو لامعة.
وأشارت "Jolie" إلى أنه يمكن استخدام الزيت الجاف للعناية اليومية، ولعلاج الحروق الشمسية أيضاً.
وقبل وضع الزيت الجاف على البشرة، يجب تنظيفها جيداً، كما يمكن أيضاً استخدام مقشر الجسم قبل وضع الزيت.
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في المرأة Lebanon 24
08:00 | 2023-04-11
05:00 | 2023-04-11
02:00 | 2023-04-11
14:00 | 2023-04-10
14:00 | 2023-04-10
11:00 | 2023-04-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website