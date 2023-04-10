لجمال بشرتكِ.. هذه فوائد "الزيت الجاف"

قالت مجلة "Jolie" إن الزيت الجاف "Dry Oil" هو زيت للجسم يمتصه الجلد بسرعة، ولا يترك طبقة دهنية مزعجة، موضحة أنه يتكون بشكل أساسي من زيوت غير نباتية يسهل امتصاصها بشكل خاص.



وأضافت المجلة المعنية بالصحة والجمال أن الزيت الجاف يحتوي على نسبة عالية من الأحماض الدهنية غير المشبعة والفيتامينات، التي تمنح البشرة مظهراً مشدوداً مفعماً بالشباب والحيوية وملمساً ناعماً ينطق بالرقة والأنوثة، كما أنه يُعد مناسباً لجميع أنواع البشرة، لاسيما البشرة الدهنية؛ لأنه لا يجعل البشرة تبدو لامعة.

وأشارت "Jolie" إلى أنه يمكن استخدام الزيت الجاف للعناية اليومية، ولعلاج الحروق الشمسية أيضاً.

وقبل وضع الزيت الجاف على البشرة، يجب تنظيفها جيداً، كما يمكن أيضاً استخدام مقشر الجسم قبل وضع الزيت.