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المرأة

الممثلة الشهيرة تعيش الأمومة وتنجب توأماً في الـ48 من عمرها (صورة)

Lebanon 24
11-04-2023 | 02:00
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كشفت الممثلة هيلاري سوانك البالغة من العمر 48 عاماً عن إنجابها توأماً "صبي وفتاة".
وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن هيلاري سوانك أعلنت هذه الأنباء يوم الأحد عبر حسابها على "انستغرام"، حيث نشرت صورة وهي تحمل طفليها وتنظر إلى الغروب.
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هيلاري سوانك مع توأمها - إنستغرام
 
وعلقت سوانك على الصورة قائلة: "لم يكن الأمر سهلاً، ولكن صبي وفتاة أمر يستحق التعب. عيد فصح سعيد".
والطفلان هما أول أولاد الثنائي سوانك وزوجها الثاني فيليب شنايدر البالغ من العمر 45 عاماً، حيث تزوج كل من سوانك وشنايدر في عام 2018، وذكر سابقاً أنهما إلتقيا في 2016، بعد خمسة أشهر فقط على إنتهاء خطوبتها من لاعب التنس السابق روبن توريس. (et بالعربي)
 
 
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