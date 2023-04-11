كيف يمكنك حماية شفتيك من الشمس؟

تحتاج‬ ‫الشفاه إلى حماية من أشعة الشمس في فصل الصيف، وذلك لتجنب تعرضها‬ ‫لحروق شمسية ترفع خطر الإصابة بسرطان الجلد، بحسب بعض الخبراء.



Advertisement



ما هي فوائد منتجات حماية الشفاه من أشعة الشمس؟



أكدت الطبيبة الجلدية المعتمدة ماريسا غارشيك أنه يمكن الاستفادة بعدة أوجه من تلك المنتجات، فهي تحمي من أضرار الأشعة فوق البنفسجية من ناحية، وتغذي الشفاه بما يعزز مظهرها ومستوى ترطيبها من ناحية أخرى؛ لهذا فإنها تحظى بمنفعة؛ وبالتالي يُنصَح باستخدامها. ولهذا بدأت تظهر أنواع من مرطبات الشفاه المزودة بمعامل حماية ضد أشعة الشمس، وبدأت تكثر معها الاستفسارات حول جدواها، وما إن كان من المهم استخدامها وأوجه الاستفادة.أكدت الطبيبة الجلدية المعتمدة ماريسا غارشيك أنه يمكن الاستفادة بعدة أوجه من تلك المنتجات، فهي تحمي من أضرار الأشعة فوق البنفسجية من ناحية، وتغذي الشفاه بما يعزز مظهرها ومستوى ترطيبها من ناحية أخرى؛ لهذا فإنها تحظى بمنفعة؛ وبالتالي يُنصَح باستخدامها.

وتابعت ماريسا بقولها، إنه وبدون توفير الحماية المناسبة للشفتين من الشمس، فمن المحتمل تعرضهما للضرر بفعل الشمس، وفرط التصبغ، وكذلك سرطان الجلد في الحالات الأكثر سوءا.

وأوضحت ماريسا أن الشفتين تكونان نحيفتين ودون ميلانين (تلك الصبغة التي تعمل كخط دفاع واقي من الشمس)؛ لهذا فهما لا تحظيان بالقدر الكافي من الحماية الطبيعية ضد الشمس.





ما هي المخاطر التي قد تتعرض لها الشفتين إذا بقيت دون حماية؟



- التلف



- البقع الداكنة



- ظهور خطوط دقيقة وتجاعيد أعلاها وحولها



- التهاب الشفة السفعي (شفة البحار) الذي يؤدي لتشقق الشفاه وتقشرها وجفافها باستمرار.

بدوره، أشار كيميائي مستحضرات التجميل إيه جي أداي، إلى أن منتجات الوقاية من الشمس المخصصة للشفتين توفر لها بالفعل حماية من الشمس، وتمدها بفوائد مضادات الأكسدة؛ مما يعزز من قيمتها ويجعلها ذات جدوى لكل من يفكر في استخدامها. فضلا عن احتوائها على مرطبات تعني بترطيب الشفاه مثل حمض الهيالورونيك، والسيراميد، والجلسرين، أو المرطبات الأخرى التي منها زيت جوز الهند وزبدة الشيا والفازلين.





كم مرة يجب عليك استخدام تلك المنتجات؟



لضمان الحصول على أقصى استفادة منها، يمكنك استخدامها يوميا وتكرار استخدامها مرة كل ساعتين، إن لم يكن أقل من ذلك.



وحال كانت تقضي المرأة يومها خارج المنزل، فعليها أن تتأكد من وضع المنتج على شفتيها قبل دقائق من خروجها. ومن المهم أيضا أن تداوم على استخدام تلك المنتجات طوال العام، ليس فقط وقت فصل الصيف.





هل هناك نوع أفضل من نوع على صعيد الفعالية؟



سواء كانت المرأة تفضل استخدام بلسم، أو زيت، أو ملمع أو أحمر شفاه، فالحقيقة أن كلهم يُصَنَّعُون بنفس الطريقة لضمان نفس الفعالية التي تعنى بحماية الشفتين من أضرار الشمس. وكل ما في الأمر هو مراجعة المكونات واختيار الأنسب والانتباه في حال كانت البشرة حساسة.

متى يجب عليك تجنب استخدام تلك المنتجات؟



طالما لم يَنصَح طبيب الجلدية بتجنبها أو التوقف عن استخدامها بسبب حالات تشقق وجفاف الشفتين التي تكون بحاجة لقدر أكبر من الترطيب، فيجب استخدامها مرة يوميا. (فوشيا)