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المرأة

الفنانة الشهيرة تعترف بخضوعها المتكرر لعمليات تجميل: بعمل بوتكس كل ستة شهور (فيديو)

Lebanon 24
11-04-2023 | 08:00
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اعترفت الفنانة سارة نخلة بخضوعها لعدد من عمليات التجميل، مشيرة الى أن أول عملية قامت بها كانت قبل دخولها الجامعة.
 
وقالت سارة خلال لقائها في برنامج "القاهرة اليوم" الذي تقدّمه المذيعة مروة صبري على قناة "اليوم": "عملت تجميل كتير أوي ومعنديش مشكلة بتكلم وأقول، أنا أول واحدة يمكن من البنات في الفصل بتاعي قبل ما أدخل الجامعة عملت مناخيري لأنها كانت مضيقاني".
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وأضافت: "بعمل بوتكس كل ستة شهور وفيلرز وكل حاجة، ولازم أقول لمتابعيّ لأن البنات بتضايق وبتشوف صور الفنانات جميلة ومهما يعملوا مش بيوصلوا لنفس النتيجة، لازم نقول بنعمل إيه عشان دا بيأثر على نفسية البنات".
وأكدت سارة نخلة أن بعض الفنانات والمذيعات يكذبن ولا يعترفن بخضوعهن لعمليات تجميل، لذا هي تكتب وترد على الفتيات وتوضح الحقيقة. (لها)
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